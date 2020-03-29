Uyarıya çok dikkat edin! Emekliye 500 tl ila 3050 tl arasında ödeme müjdesi geldi

"HİZMETLER ONLİNE VERİLMEYE BAŞLANDI"

Kovid-19 salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir kısım hizmetlerin e-Devlet üzerinden bir kısım hizmetlerin ise telefonla verilmeye başlandığını anlatan Turhan, "Kovid-19'un yayılmasının yavaşlatılması için bakanlığıma bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ile kuruluşlarca internet üzerinden ve telefon aracılığıyla verilen hizmetlere yenilerini de ekledik. Bu yeni hizmetler de e-Devlet Kapısı üzerinden veriliyor. Bazı hizmetlerimiz de internet sitelerinden online yapılmaya başladı." diye konuştu.

Turhan, PTT AŞ tarafından kurumsal ve bireysel her türlü talep, şikayet ve önerilerinin alınması, ilgili birimlere aktarılması, ilgili birimlerden gelen sonuçların iç ve dış müşterilere aktarılmasının sağlanması amacıyla telefon hizmeti verilmeye başlandığını belirterek, 444 6 788 numaralı telefondan çağrı merkezi hizmetlerinin sunulduğunu söyledi.

Aralarında elektronik haberleşme hizmetleri, kargo işlemleri, PTT Bank gibi işlemlerin yanı sıra firmalar tarafından yapılan kara yolu taşımacılığı, denizcilik gibi hizmetlerin internet üzerinden verildiğini ifade eden Turhan, ''Kovid-19 salgınının etkisini azaltana kadar vatandaşların korunması için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz.'' dedi.