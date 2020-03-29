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    • Ekonomi
    • 29.03.2020 Gazete
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    Ürün yeter panik yapmayın

    Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ürün stoklamanın yersiz olduğunu belirterek, "Türkiye üreten bir ülke, sahip olduğu imkanlarla kendi kendine yetebilen, hatta fazlasını ihraç eden bir ülke. Gerekli ürünler elimizde mevcut. Paniğe gerek yok" dedi.

    Ürün yeter panik yapmayın
    Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ürün stoklamanın yersiz olduğunu belirterek, "Türkiye üreten bir ülke, sahip olduğu imkanlarla kendi kendine yetebilen, hatta fazlasını ihraç eden bir ülke. Gerekli ürünler elimizde mevcut. Paniğe gerek yok" dedi.

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