Stajyer avukatların idari izinleri uzatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, stajyer avukatların daha önce 30 Mart'a kadar verilen idari izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum" ifadesini kullandı.
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