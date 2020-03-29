Stajyer avukatların idari izinleri uzatıldı

stajyer avukatların daha önce 30Mart'a kadar verilen idari izinlerinin30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.Sosyal medya hesabından paylaşımyapan Gül, "Stajyer avukatların dahaönce 30 Mart olarak belirlenmişidari izinlerini 30 Nisan'a kadaruzattık. Stajyer arkadaşlarımızınve tüm personelimizin bu dönemikişisel ve toplumsal sağlığı korumayaazami dikkat ederek geçireceklerineinanıyorum" ifadesini kullandı.