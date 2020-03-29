Emeklilerin bayram ikramiyesi için takvim hazırlıkları sürüyor. Ödemelerin 10 günlük periyoda yayılarak yapılması planlanıyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplarda olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Bankalarda yığılma olmasını engellemek için ödemeler kimlik numaralarına göre farklı tarihlerde yapılacak. İkramiyeler, 10 günlük periyoda yayılarak yatırılacak. Emekliler, Nisan ayının ilk yarısında ödemeleri almış olacak. Ayrıca Koronavirüsün en fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankalarının 76 yaş üstü yaşlılara, aylıklarını evinde ödediğini anımsattı.