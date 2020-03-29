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    • Ekonomi
    • 29.03.2020 Gazete
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    Simgelerin köprüsü 230 metreye ulaştı

    Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle 'simgelerin köprüsü' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz ayaklarında 24 adet blok üst üste konularak 230 metre yüksekliğe ulaşıldı.

    Simgelerin köprüsü 230 metreye ulaştı
    Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle 'simgelerin köprüsü' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz ayaklarında 24 adet blok üst üste konularak 230 metre yüksekliğe ulaşıldı. Çalışma kapsamında inşa sahasındaki bölgede 3.5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu yapılacak 26 milyon metreküplük alanda ise 7 milyon metreküpten fazla gerçekleşme sağlandı.

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