O ürün geldi! BİM 31 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu

31 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına ekleniyor. BİM 28 31 Mart 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. . Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı katalogta gıdadan elektrikli mutfak ürünlerine, bahçe ürünlerinden Miele elektrikli süpürgeye, cep telefonundan ev tekstil ürünlerine kadar onlarca ürün düşük fiyatlarla satışa sunuldu. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? Micro usb girişli 2 yıl garantili PHİLİPS Taşınabilir Şarj Cihazı, elektrik kesildiğinde veya elektriksiz ortamlarda büyük ihtiyaç duyduğunuz 6 SMD LED, 9V Solar Panel, Çoklu Telefon Şarj kablosu, solar panel sayesinde ampulleri yakma imkanı sunan Nordıca Solar Aydınlatma Seti, Fakir Blender Robot Seti, Jakarlı Kadife Banyo Havlusu, Kiwi Ultrasonic Hava Nemlendirici, Relax Çelik Termos 2 Litre, Aşılı Kokulu Gül Çeşitleri, Kaktüs Saksısı 3'lü, Çok Amaçlı Paspas, Piknik Seti, Lisanslı Çocuk Şemsiye, Çiçek Soğanı Çeşitleri, Kiwi Otomatik Sıvı Sabunluk ve çok daha fazla ürün yer alıyor. İşte haftanın BİM aktüel ürünlerinin tamamı…
BİM 31 MART SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Botanik Nemlendirici 50 ml Garnier
• Gül Suyu
• Yeşil Çay
BİM 31 MART 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Garnier Botanik Makyaj Temizleyici 200 ml 16,90 TL
Neurogena El Kremi 7,95 TL
Garnier Botanik Nemlendirici 50 ml 19,90 TL
Unicorn Takı Standı 17,90 TL
Unicorn Saç Fırçası 9,95 TL
Unicorn Göz Bandı 7,95 TL
Unicorn Parfüm Deodorant 100 ml 19,90 TL
Unicorn Dudak Nemlendirici 5,95 TL
Unicorn Lolipop Saç Tokası 6,95 TL
Unicorn Simli Vücut Parfümü 150 ml 9,95 TL
Taç Çeşitleri 9,95 TL
Kalyon Tırnak Bakım Ürünleri 7,95 TL
Rituel de Beaute Yüz Maskesi 3,95 TL
Tutacaklı Makyaj Süngeri 9,95 TL
Kişisel Bakım Organizer Çeşitleri 3,95 TL
Eyüp Sabri Tuncer Tıraş Kolonyası 250 ml 11,90 TL
Boya Seti 4,95 TL
Ahşap Saç Fırçası 8,95 TL
Signal Extra Fresh Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası 14,90 TL
Signal Diş Fırçası 2'li 9,95 TL
Urban Kuru Şampuan 200 ml 19,90 TL
Prize Oda ve Kumaş Kokusu 1 Litre 9,95 TL
Prize Duş Jeli 400 ml 7,95 TL
Prize Katı Sabun 100 gr 3,95 TL
BİM AÇIKLAMA YAPTI
Bu karar sonrası Bim marketler bir açıklama yaptı. "Çalışanlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin sağlığı için mağaza açılış-kapanış saatlerimizi değiştirdik." notu ile yapılan paylaşım şu şekilde:
BİM'in kuruluşu ve Cüneyd Zapsu ile ortaklığı :
Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu 1994 yıllarında BİM'i kurarken Mustafa Latif Topbaş da kurucu ortaklardan biriydi. Zapsu ailesi 2003 yılında BİM hisselerini satıp ortaklıktan çıktı. BİM'de ilk başta İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev yapan Topbaş, 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. BİM 2005'te 496 milyon dolarlık piyasa değeri ile halka açıldı. Topbaş'ın Ülker ile ortaklığı : Mustafa Latif Topbaş kızını Ülker ailesine gelin verdikten sonra iş ortaklığına da adım attı. 1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda'yı kurdu.
BİM ne demek?
BİM'in anlamı Birleşik Marketler A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.
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