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    • Ekonomi
    • 29.03.2020 14:07
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    • 29.03.2020 14:25
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    son dakika ertelenecek mi? ve LGS'de hangi konular sorulacak?

    ertelendi! Peki ertelenecek mi? YKS ve LGS'de hangi sorular sorulacak? CNN ekranlarına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. , LGS'nin ertelenmesi meselesine ve YKS ile LGS'de çıkacak soruların konularına değindi. Bu anlamda : ''LGS zamanında yapılacak. Bir erteleme söz konusu değil. Biz çünkü sınavların zamanında yapılmasını amaçlıyoruz. Ama fiili bir durum oldu. Mucbir bir sebep oldu. Elbette biz de bakıp ona göre bir karar alırız'' dedi. YKS, 25-26 Temmuz 2020'de gerçekleştirilecek. Hafta başında hem YKS'de hangi konulardan soru çıkacak, hem de LGS'de hangi konulardan soru çıkacak onu açıklayacağız.

    MEB son dakika LGS ertelenecek mi?

    Son dakika haberi: LGS ertelenecek mi? sorusuna Bakan Ziya Selçuk ilk kez net bir şekilde cevap verdi. Bakan Selçuk , LGS ve YKS sınav konuları hakkında da açıklama yaptı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." demişti.

    Bakan Selçuk açıklamayı şu şekilde yaptı:

    LGS zamanında yapılacak. Bir erteleme söz konusu değil. Biz çünkü sınavların zamanında yapılmasını amaçlıyoruz. Ama fiili bir durum oldu. Mucbir bir sebep oldu. Elbette biz de bakıp ona göre bir karar alırız.

    Dedikki yüz yüze eğitim görülen tarihe kadar işlenen konular sorulacak dedik.ç Fakat şöyle bir durum aklımıza geldi. Elazığ ve Malatya'daki çocuklarımız depremden dolayı daha önceden sorun yaşadılar. Biz de sadece ilk dönemin konularını içerecek şekilde düzenleme yaptık.

    YKS VE LGS SORULARI

    Hafta başında hem YKS 'de hangi konulardan soru çıkacak , hem de LGS 'de hangi konulardan soru çıkacak onu açıklayacağız.

    YKS, 25-26 Temmuz 2020'de gerçekleştirilecek

    Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." demişti.

    YKS 12. sınıf fizik 1. dönem konuları hangileri?

    Çembersel Hareket

    Düzgün Çembersel Hareket

    Dönerek Öteleme Hareketi

    Açısal Momentum Kütle

    Çekim Kuvveti Kepler Kanunları

    Basit Harmonik Hareket

    Dalga Mekaniği

    Dalgalarda Kırınım,

    Girişim ve Doppler Olayı

    Elektromanyetik Dalgalar

    Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

    Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

    Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

    Radyoaktivite Modern Fizik

    Özel Görelilik Kuantum Fiziğine Giriş

    Fotoelektrik Olayı Compton

    Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

    Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

    Görüntüleme Teknolojileri Yarı İletken

    Teknolojisi Süper İletkenler Nanoteknoloji

    Laser Işınları YKS 12. sınıf matematik 1. dönem konuları hangileri?

    Üslü ve Köklü İfadeler

    Bilinçli Tüketici Aritmetiği

    Üstel Fonksiyon Logaritma

    Fonksiyonu Üstel,

    Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

    Gerçek Sayı Dizileri

    Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

    Trigonometrik Denklemler

    Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

    YKS 12. sınıf Dili ve Edebiyatı 1. dönem konuları hangileri?

    Türk Edebiyatına Giriş

    1- Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki

    2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki

    3. Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler

    4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri

    Kelimede Anlam Hikaye Şiir Roman Paragrafta Anlam Tiyatro Deneme Söylev (Nutuk)

    İmla ve Noktalama YKS 12. sınıf Kimya1. dönem konuları hangileri?

    Kimya ve Elektrik İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Elektrot Potansiyelleri Kimyasallardan Elektrik Üretimi Elektroliz Korozyon Karbon Kimyasına Giriş Anorganik ve Organik Bileşikler Basit Formül ve Molekül Formülü Doğada Karbon Lewis Formülleri Hibritleşme-Molekül Geometrileri

    YKS 12. sınıf Biyoloji 1. dönem konuları hangileri?

    Genden Proteine Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi Genetik Şifre ve Protein Sentezi Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılık ve Enerji Fotosentez

    YKS 12. sınıf Geometri 1. dönem konuları hangileri?

    Trigonometri Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri Trigonometrik Denklemler Dönüşümler Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler Analitik Geometri Çemberin Analitik İncelenmesi Geometri Temel Düzey Konuları Ölçme Çevre, Alan ve Hacim Ölçme Katı Cisimler Küre ve Silindir

    YKS 12. sınıf Coğrafya 1. dönem konuları hangileri?

    Doğal Sistemler Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri

    Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri

    Beşeri Sistemler Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri Şehirleşme,

    Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri Nüfus,

    Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler

    Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri

    Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri

    Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin İlişkisi

    Türkiye'deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri

    Türkiye'deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri Tarihî

    Ticaret Yolları ve Türkiye'nin Konumu Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

    Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi

    Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Küresel Ortam:

    Bölgeler ve Ülkeler Tarihsel Süreçte Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişim

    Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri

    Tarihsel Süreçte Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

    Türkiye'nin İçinde Yer Aldığı Jeopolitik Bölgeler

    Türk Kültür Bölgeleri İle Ülkemiz Arasındaki Tarihi ve Kültürel Bağlar

    Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Kültürel ve Ekonomik Etkileşimdeki Rolü

    Ülkelerin Gelişmişlik Seviyelerinin Belirlenmesinde

    Etkili Olan Faktörler Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Sosyal ve Ekonomik Özellikleri Doğal Kaynak Potansiyelinin Ülkelerin Bölgesel ve Küresel İlişkilerine Olan Etkisi Dünyadaki Başlıca Enerji Nakil Hatlarının Bölge ve Ülkelere Etkileri Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar Günümüz Çatışma Alanları Çevre ve Toplum Doğal Çevrenin Sınırlılığı Farklı Gelişmişlik Düzeyine Sahip Ülkelerin Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Politika ve Uygulamalar Çevresel Örgüt ve Anlaşmaların Çevre Yönetimi ve Korunmasına Etkileri Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

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