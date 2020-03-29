YKS VE LGS SORULARI

Hafta başında hem YKS 'de hangi konulardan soru çıkacak , hem de LGS 'de hangi konulardan soru çıkacak onu açıklayacağız.

YKS, 25-26 Temmuz 2020'de gerçekleştirilecek

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." demişti.