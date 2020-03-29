ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Periyodik olarak yardım yapılan 2 milyon vatandaş bulunduğunu, bu 2 milyon kişiye söz konusu yardımı dağıtacaklarını belirten Selçuk, "Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak" dedi. Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu.

KOLONYA VE MASKE VERİLECEK

Selçuk, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 8'inin 65 yaş üzerinde bulunduğunu, 80 yaş üzerindeki nüfusu da "en kırılgan nüfus" olarak gördüklerini söyledi. Yaşlıların korunması ve desteklenmesine yönelik projelerin belediyeler kanalıyla yürütüldüğünü hatırlatan Selçuk, süreçte bunu daha da yoğunlaştıracaklarını kaydetti.

Selçuk, yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını, dağıtıma ilk olarak Ankara ve İstanbul'dan başlanacağını, daha sonra genişletileceğini söyledi.

2 MİLYON DAR GELİRLİ AİLEYE BİNER TL VERİYORUZ

Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "2 milyon dar gelirli aileye biner TL veriyoruz. Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Kimsenin aç kalmasına, mağdur olmasına izin vermeyiz. Yaşlılarımız için alınan tedbirleri onlara saygısızlığa çevirenlere izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.