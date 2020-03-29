Korona belasının ekonomiye ve vatandaşlara verdiği ekonomik tahribatı azaltmak adına 2 milyon kişiye verilecek 1000'er liraların kimlere verileceği belli oldu. 1000 TL destek nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vermişti. İhtiyaç sahibi vatandaşların tespit edildiğini belirten Bakan Selçuk, 2 milyon aileye yardım yapılacağını da belirtmişti. Başkan Erdoğan bugün koronavirüs tedbirlerini açıklayarak "Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye 1000'er lira nakit desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, 1000 TL sosyal yardım alma şartları nelerdir? İşte detaylar...
ÖDEMELER BAŞLIYOR
1000 TL 'lik ödemeler en geç nisan ayı başı itibariyle sosyal yardım alan vatandaşlara yani isim olarak daha önceden belli olan kişilere ödenmeye başlanacak. Yeni başvuru kabulü söz konusu değil. Vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının önünde uzun sıralar oluşturmasına gerek yok denildi
1000 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELERDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır"
Bakanlık bünyesinde tespit edilen ve şu anda sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 1000 TL destekten faydalanabilecek.
NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?
Bakan Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti.
ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?
Periyodik olarak yardım yapılan 2 milyon vatandaş bulunduğunu, bu 2 milyon kişiye söz konusu yardımı dağıtacaklarını belirten Selçuk, "Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak" dedi. Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu.
KOLONYA VE MASKE VERİLECEK
Selçuk, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 8'inin 65 yaş üzerinde bulunduğunu, 80 yaş üzerindeki nüfusu da "en kırılgan nüfus" olarak gördüklerini söyledi. Yaşlıların korunması ve desteklenmesine yönelik projelerin belediyeler kanalıyla yürütüldüğünü hatırlatan Selçuk, süreçte bunu daha da yoğunlaştıracaklarını kaydetti.
Selçuk, yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını, dağıtıma ilk olarak Ankara ve İstanbul'dan başlanacağını, daha sonra genişletileceğini söyledi.
2 MİLYON DAR GELİRLİ AİLEYE BİNER TL VERİYORUZ
Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "2 milyon dar gelirli aileye biner TL veriyoruz. Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Kimsenin aç kalmasına, mağdur olmasına izin vermeyiz. Yaşlılarımız için alınan tedbirleri onlara saygısızlığa çevirenlere izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SSK'lıların 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacağını belirtti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Selçuk, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullandı.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
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