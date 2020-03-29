Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL yardım parası tahsis edeceğini duyurdu. Vatandaşlar yardım parası kimler alabilir? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Sosyal yardım parası, corona virüs salgınından doğrudan etkilenen ailelerin hesaplarına yatırılacak. 1000 TL yardım parası ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. Bakan Selçuk yaptığı açıklamasında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000 TL nakdi destekten yararlanacak." ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya bakacak olursak 1000 TL nakdi yardım parasının , devletten düzenli yardım alan ailelere verileceği görülüyor. 2 milyon haneye 1000 TL nakdi yardım verilecek.
KİMLERE VERİLECEK?
Bakan Selçuk yaptığı açıklamasında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000 TL nakdi destekten yararlanacak." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamaya bakacak olursak 1000 TL nakdi yardım parasının , devletten düzenli yardım alan ailelere verileceği görülüyor. 2 milyon haneye 1000 TL nakdi yardım verilecek.
1000 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELERDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır"
Bakanlık bünyesinde tespit edilen ve şu anda sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 1000 TL destekten faydalanabilecek.
NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?
Bakan Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti.
ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?
Periyodik olarak yardım yapılan 2 milyon vatandaş bulunduğunu, bu 2 milyon kişiye söz konusu yardımı dağıtacaklarını belirten Selçuk, "Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak" dedi. Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu.
SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA
1000 TL sosyal yardım parası sorgulama işlemleri e-devlet internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama, Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi; Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.
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KISA ÇALIŞMA ESNETİLECEK
Bakanı Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde, bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler sağlayacaklarını bildirdi. Bu konuda Meclis'te yasal düzenleme yapılacağını ifade eden Selçuk, bu düzenlemenin unsurlarından birinin 'süre' olacağını söyledi. Selçuk, salgın nedeniyle mağazalarını geçici süreyle kapatan perakendeciler ile kreşlerin de kısa çalışma ödeneğinden yararlanacağını sözlerine ekledi.
Selçuk, "İşverenlerimizi de velilerimizi de bu süreçte mağdur etmeyeceğiz" dedi.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SSK'lıların 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacağını belirtti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Selçuk, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullandı.
Koronavirüsün en fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankalarının 76 yaş üstü yaşlılara, aylıklarını evinde ödediğini anımsattı.
Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyelerinin, istekleri halinde, SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerinde teslim edildiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz. Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. 'Hayat eve sığar' diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum."
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