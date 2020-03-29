İşçiye günde 146 TL

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yararlanmayı ve başvuruları kolaylaştırdığı kısa çalışma ödeneği için süreç hızla işliyor.kısa çalışma ödeneğine 4 günde 7 bine yakın firmanın başvurduğunu belirterek, "Herkes şu anda form ve evrakını tamamlıyor. Geliştirdiğimiz bir uygulama var, o uygulama sayesinde her gün kaç başvuru geldiğini, kaçına kabul verdiğimizin oranlarını birebir her gece izliyorum" dedi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarını kolaylaştırdıklarını anlatan Bakan Selçuk, "Çalışan başına brüt ücretin yüzde 60'ını veriyoruz. Günlük 58 ile 146 lira arasında ödememiz oluyor" diye konuştu.