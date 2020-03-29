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    • Ekonomi
    • 29.03.2020 Gazete
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    İşçiye günde 146 TL

    Hükümetin yararlanmayı ve başvuruları kolaylaştırdığı kısa çalışma ödeneği için süreç hızla işliyor. Aile, Çalışma ve , kısa çalışma ödeneğine 4 günde 7 bine yakın firmanın başvurduğunu belirterek, "Herkes şu anda form ve evrakını tamamlıyor. Geliştirdiğimiz bir uygulama var, o uygulama sayesinde her gün kaç başvuru geldiğini, kaçına kabul verdiğimizin oranlarını birebir her gece izliyorum" dedi.

    İşçiye günde 146 TL
    Hükümetin yararlanmayı ve başvuruları kolaylaştırdığı kısa çalışma ödeneği için süreç hızla işliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine 4 günde 7 bine yakın firmanın başvurduğunu belirterek, "Herkes şu anda form ve evrakını tamamlıyor. Geliştirdiğimiz bir uygulama var, o uygulama sayesinde her gün kaç başvuru geldiğini, kaçına kabul verdiğimizin oranlarını birebir her gece izliyorum" dedi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarını kolaylaştırdıklarını anlatan Bakan Selçuk, "Çalışan başına brüt ücretin yüzde 60'ını veriyoruz. Günlük 58 ile 146 lira arasında ödememiz oluyor" diye konuştu.

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