HANGİ BRANŞLARDAN PERSONEL ALINACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sağlık personeli alımı için yeni iş ilanı yayınladı. İŞKUR'un ''açık iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre; Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, Acil Tıp Teknisyeni, Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı, Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi), Ebe, Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi ve Hemşire alımı olmak üzere 7 farklı branştan sağlık personeli alımı yapılacak!

BAŞVURU DETAYLARI

Toplamda 485 sağlık personeli alımı yapılacak olup, adaylardan KPSS şartı ve yazılı-sözlü sınav şartı istenmemektedir. Ön başvurular en geç her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 10 Nisan 2020 tarihine kadar İŞKUR'a yapılacak olup, personel alımları en az ilköğretimi lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden olacaktır.