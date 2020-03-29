Sigaraya zam gelecek mi? Resmi Gazete'de yer alan karara göre bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğü giren yeni düzenleme ile Kolalı gazozlardan alınan ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı. Aynı zamanda tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı. Peki, sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigaraya zam gelecek mi? Geçtiğimiz yıl sigara fiyatlarına paket başına 3-4 lira kadar zam yapılmıştı. 2020 yılında herhangi bir zam olmamıştı.