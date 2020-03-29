Gözler altında! Fiziki altın alımı altın fiyatlarına rekor getirdi! Bu hafta çok sert hareketler bekleniyor!

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.

ALTIN 2 BİN DOLAR OLACAK DENMİŞTİ

Ekonomist Jim Rogers yıllar önce altın fiyatının enflasyon güncellemesi ile birlikte 2 bin dolar olması gerektiğini söylemil ve o gün büyük eleştiri toplamıştı. Rogers 2010 yılında CNBC'e yaptığı açıklamada bankaların altın fonlarına olan talebin azalması ve fiziksel altın alımlarının artması ile altın fiyatlarının 2 bin dolar üzerinde seyir edeceğini ve bunun görünmek istemesede bir gerçek olduğunu ifade etmişti.