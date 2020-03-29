1- Emeklinin Vefat Etmesi Durumu

Emekli ikramiyelerinden yakınlarının da yararlandığını biliyoruz. Şayet ikramiye almaya hak kazanan kişi vefat ederse bu durumda emekli ikramiyesini yakını alabilmektedir. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanların da ikramiye alma hakları bulunmaktadır.

2- İki Maaş Alınması Durumu

Sadece tek bir maaş alanlar değil iki maaş almaya hak kazananlar da verilecek olan emekli ikramiyelerden yararlanabilecektir. Hem eşinden, hem de rahmetli olmuş anne ya da babasından maaş alanlar da bu anlamda verilecek olan emekli ikramiyelerinden yararlanabilecektir. İki maaş alma durumu emeklilerin sosyal güvenlik türlerinin birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin vefat etmiş bir kadın eşinin Emekli Sandığı emeklisi olması durumunda, annesi ya da babası Bağ-Kur' lu ya da SSK' lı ise, belirlenen tutarlarda hak sahibi olabiliyor. İki dosya da Sosyal Güvenlik Kurumu görevlileri tarafından incelenmekte olup, yüksek maaş tutarı baz alınmaktadır.

Örneğin eşinden aldığı maaş oranı yüzde 70 ve babasından aldığı maş oranı yüzde 25 olan bir kadın, yüksek maaş baz alınacağından dolayı 700 TL emekli ikramiyesi alabilecektir. Düşük baz alınsaydı alabileceği ikramiye tutarı 250 TL olacaktı.