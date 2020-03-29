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    • Ekonomi
    • 29.03.2020 Gazete
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    Elektrik üretimi yüzde 3.13 arttı

    'nin lisanslı elektrik üretimi Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.13 artışla 26 milyon 570 bin 438 megavatsaate yükseldi. 'nun raporuna göre; lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28.27'si doğalgaz, yüzde 23.57'si ithal kömür, yüzde 20.57'si barajlı hidroelektrik, yüzde 11.91'i linyit santrallerince yapıldı.

    Elektrik üretimi yüzde 3.13 arttı
    'nin lisanslı elektrik üretimi Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.13 artışla 26 milyon 570 bin 438 megavatsaate yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun raporuna göre; lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28.27'si doğalgaz, yüzde 23.57'si ithal kömür, yüzde 20.57'si barajlı hidroelektrik, yüzde 11.91'i linyit santrallerince yapıldı. Elektrik abone sayısı Ocak'ta yüzde 2.94 artarak 45 milyon 72 bine ulaştı. Ocak'ta faturalanan elektrik tüketim miktarı yüzde 4.27 arttı.

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