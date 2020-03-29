Elektrik üretimi yüzde 3.13 arttı

lisanslı elektrik üretimiOcak'ta geçen yılın aynıayına göre yüzde 3.13artışlayükseldi.'nunraporuna göre; lisanslıelektrik üretimininyüzde 28.27'si doğalgaz,yüzde 23.57'si ithalkömür, yüzde 20.57'sibarajlı hidroelektrik,yüzde 11.91'i linyitsantrallerince yapıldı.Elektrik abone sayısıOcak'ta yüzde 2.94artarak 45 milyon 72 bineulaştı. Ocak'ta faturalananelektrik tüketim miktarıyüzde 4.27 arttı.