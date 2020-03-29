29 Mart anlık altın fiyatları ne kadar oldu sorusu hakkında vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Global piyasalarda koronavirüsünün etkisi görülürken altın fiyatlarında da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Mart 2020 anlık ve güncel altın fiyatları... Gram altın 335 lira, çeyrek altın 521 lira ve Cumhuriyet altını 2.142 liradan işlem görüyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır. İşte 29 Mart 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek tam, yarım altın fiyatları...