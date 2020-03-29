Starbucks, kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberler ne zaman açılacak? Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine genelge gönderilerek bazı mekanların faaliyetlerini geçici bir süre durdurması kararlaştırıldı. Bu mekanlar arasında kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberler gibi pek çok alan bulunuyor. Virüsün yayılmasını önlemek için mücadele sürerken, en çok aranılanlar arasında kapatılan mekanların ne zaman açılacağı yer alıyor.
KAFELER, DÜĞÜN SALONLARI, KAHVEHANE, KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,
kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,
hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu,
SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.
*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.
MARKETLERDE ALIŞVERİŞ NASIL OLACAK?
*Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
*Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.
İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.
Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.
STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Starbucks'ın ilk mağazası 1971 yılında, öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ve yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen bir yerde açıldı. 1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri başka bir mağaza satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti.
STARBUCKS SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR? STARBUCKS HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ
Starbucks, genellikle her gün 07:30'dan 23:00'a kadar çalışmaktadır. Çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösterebilir. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan şubeler ise genellikle 10:00'da açılmaktadır. Starbucks hafta sonu da yine aynı hafta içi gibi mesai saatleri içinde hizmet verir. Ayrıca dini ve resmi bayramlarda da açıktır.
Starbucks Türkiye Genel Müdürlüğü, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak, Anel Plaza No: 5/4, Zemin Kat, Pk: 34768, Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 4749 numaralı telefon veya (0216) 999 7200 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.
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