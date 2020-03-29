2 Nisan günü A101 aktüel ürünler kataloğu birçok ürün satışa sunuluyor. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran A101 marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden açıkladı. Kataloğda Toshiba Smart LED TV, HI-Level Full HD Smart LED TV ve Honor 8S akılı cep telefonu dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta indirimli ürünler arasında neler varr? İşte kataloğda yer alan indirimli o ürünler...