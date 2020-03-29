SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi kolalı gazozlardan alınan ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı. Purodan alınan ÖTV yüzde 40'tan yüzde 80'e çıktı.

Karara göre, tütün içeren purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.

Sigara içenlerin en çok merak ettiği sigara fiyatları artacak mı sorusu da cevap buldu. Yeni düzenlemede sigaranın ÖTV'sinde değişikliğe gidilmedi. Yani sigara fiyatlarında an itibari ile bir değişiklik yaşanmayacak.