Bloomberg, ABD'li petrol şirketlerinin negatif fiyatlar belirlemeye başladığını yazdı.

Bloomberg, ABD pazarında petrol talebinin, bazı üreticilerin depolama tesislerini boşaltmak için ödeme yapmaya hazır olduğu bir seviyeye düştüğünü belirtti. Örneğin, Wyoming Asphalt Sour şirketi, petrol için negatif fiyat belirleyen ilk şirketlerden biri oldu. Mercuria Energy Group Ltd., mart ayı ortalarında, depodan çıkarılacak her bir ham petrol varili için 19 sent ödemeye hazırdı.

