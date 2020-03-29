Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarında yaşanan hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam etti. EPGSİ yapmış olduğu bir açıklama ile benzin fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Pompa fiyatlarına yapılacak zam gece yarısından itibaren geçerli olacak. Yeni benzin zammı sonrası Ankara İstanbul ve İzmir'de benzin fiyatlarının ne kadar olacağını sizlerle paylaşıyoruz. Bu kapsamda araç sahipleri 29 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Brent petrol ve dolar kuru kaynaklı yaşanan gelişmelerin ardından ise benzin fiyatlarına yaşanan fiyat değişimi pompa fiyatlarına yansıdı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu basın açıklaması ile benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam yapılacağını açıkladı. EPGİS yapılacak zam tutarını ise 13 kuruş olarak duyurdu.
Bu zam tutarının ardından Ankara ve İzmir'de benzin litre fiyatı 5.17 TL'den 5.30 TL'ye, İstanbul'da ise benzin fiyatları 5.08 TL'den 5.21 TL'ye yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Bloomberg, ABD'li petrol şirketlerinin negatif fiyatlar belirlemeye başladığını yazdı.
Bloomberg, ABD pazarında petrol talebinin, bazı üreticilerin depolama tesislerini boşaltmak için ödeme yapmaya hazır olduğu bir seviyeye düştüğünü belirtti. Örneğin, Wyoming Asphalt Sour şirketi, petrol için negatif fiyat belirleyen ilk şirketlerden biri oldu. Mercuria Energy Group Ltd., mart ayı ortalarında, depodan çıkarılacak her bir ham petrol varili için 19 sent ödemeye hazırdı.
ESAI Energy'den bir analist, ham petrolün üretildiği yerlerin limanlardan uzak ve tüketiciye ulaştırılmasının zor olduğunu ve ayrıca depolama tesislerinin hızla dolduğu yerlerde fiyatların negatif olabileceğini kaydetti. Bloomberg, ABD'li petrol şirketlerinin negatif fiyatlar belirlemeye başladığını yazdı. Bloomberg, ABD pazarında petrol talebinin, bazı üreticilerin depolama tesislerini boşaltmak için ödeme yapmaya hazır olduğu bir seviyeye düştüğünü belirtti.
Örneğin, Wyoming Asphalt Sour şirketi, petrol için negatif fiyat belirleyen ilk şirketlerden biri oldu.
Mercuria Energy Group Ltd., mart ayı ortalarında, depodan çıkarılacak her bir ham petrol varili için 19 sent ödemeye hazırdı.
ESAI Energy'den bir analist, ham petrolün üretildiği yerlerin limanlardan uzak ve tüketiciye ulaştırılmasının zor olduğunu ve ayrıca depolama tesislerinin hızla dolduğu yerlerde fiyatların negatif olabileceğini kaydetti.
Benzin nedir özellikleri nelerdir?
Benzin petrolün damıtılması yoluyla elde edilen yakıtlardan bir tanesidir.
Benzin günümüz itibariyle dünyadaki en önemli enerjilerden bir tanesidir. Özellikle otomobiller için vazgeçilmez enerjilerden bir tanesi olarak gösterilmektedir. Petrol üreten ülkelerin neredeyse tamamında petrol ve türevleri ucuz olduğu için benzin tüketimi daha yaygındır. Fakat enerji yönünden dışa bağımlı olan ülkelerde özellikle benzine göre daha ucuz olan yakıtlar otomobillerde kullanılmaktadır. Bunlar Otogazlar ve Dizel gibi yakıtlardır.
Motorin Yapısı ve Özellikleri
Günümüzde üç farklı motorin kullanılmaktadır. Bunlar Nu.1-D numaralı motorin, Nu.2-D numaralı motorin ve Nu.3-D numaralı motorindir.
Nu.1-D, petrolün damıtılması ile elde edilen ve değişik hızlarda çalışan dizel motorlarında kullanılan dizel yakıtıdır.
Nu.2-D, petrolün damıtılması ve kraking ürünlerinden elde edilir. Nu.1-D'ye göre buharlaşması daha düşüktür ve daha düşük hızlı ağır hizmet ve endüstri motorlarında kullanılır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.