Tarım Bakanlığı 2.153 kişi alacak

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 bin 153 personel ataması yapacaklarını söyledi. Atamanın 15-22 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını belirten Pakdemirli, "790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri atanacak" dedi.
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