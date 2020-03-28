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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 Gazete
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    2.153 kişi alacak

    , 2 bin 153 personel ataması yapacaklarını söyledi. Atamanın tarihleri arasında üzerinden yapılacağını belirten Pakdemirli, "790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri atanacak" dedi.

    Tarım Bakanlığı 2.153 kişi alacak
    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 bin 153 personel ataması yapacaklarını söyledi. Atamanın tarihleri arasında üzerinden yapılacağını belirten Pakdemirli, "790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri atanacak" dedi.

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