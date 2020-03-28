Coronavirüs salgını nedeniyle, pek çok şirket uzaktan çalışma sistemine geçti. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, çalışanların siber saldırılara maruz kalmaması için tedbir alınması gerektiği uyarısında bulundu. Coronavirüs salgını nedeniyle, pek çok şirket uzaktan çalışma sistemine geçti. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, çalışanların siber saldırılara maruz kalmaması için tedbir alınması gerektiği uyarısında bulundu.
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