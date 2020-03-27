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    • Ekonomi
    • 27.03.2020 17:09
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    • 27.03.2020 17:10
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    konuları değişti mi? ve 'de hangi konulardan soru çıkacak?

    konuları değişti mi? ve 'de hangi konulardan soru çıkacak? ? Soruları milyonlarca öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. Bu bağlamda 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı hakkında bugün açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı üniversiteye giriş sınavındaki soruların konularına yer verildi. MEB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar."

    YKS konuları değişti mi? TYT ve AYT'de hangi konulardan soru çıkacak?

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ülkemizde alınan korona virüsü önlemleri kapsamında, YKS sınavının ileti bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının karara bağlandığını belirten Saraç, YKS'de sorulacak sorularla ilgili de detayları paylaştı. Kritik açıklama sonrası milyonlarca aday YKS sınavında hangi konuların çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS konuları değişti mi? YKS'de hangi konular sorulacak? İşte, 2020 YKS'de sorulacak sorularla ilgili YÖK Başkanı Saraç'ın yaptığı açıklamanın detayları.

    TYT VE AYT'DE OLMAYACAK ÖNEMLİ KONULAR

    2020 YKS 'de öğrenciler bu konulardan soru sorulmayacak: Türev, integral, bitki, modern fizik, organik kimya.

    TYT'DE DEĞİŞİKLİK YOK

    2020 TYT oturumunda sorularda bir değişiklik olmayacak. Önceki yıllardaki müfredat aynen uygulanacak ve sorular aynı konulardan olacak.

    Matematik TYT

    Tam Sayılar – Rasyonel Sayılar – Gerçel Sayılar
    Temel Kavramlar
    1. Dereceden Denklemler
    Basit Eşitsizlikler
    Mutlak Değer
    Üslü Sayılar
    Köklü Sayılar
    Çarpanlara Ayırma
    Bölünebilme Kuralları
    OBEB – OKEK
    Oran – Orantı
    Cebirsel Problemler
    Sayı Kesir – Yaş – Yüzde – Karışım – Kar Zarar – Hareket – İşçi Problemleri
    Kümeler
    Kartezyen Çarpım
    Fonksiyonlar
    Polinomlar
    İkinci Dereceden Denklemler
    Sayma
    Olasılık – Kombinasyon – Permütasyon
    İstatistik

    TYT Fizik

    Fizik Bilimine Giriş
    Madde ve Özellikleri
    Basınç
    Kaldırma Kuvveti
    Isı – Sıcaklık – Genleşme
    Basit Makineler
    Doğrusal Hareket
    Kuvvet – Hareket
    İş – Güç – Enerji
    Işık – Aydınlanma – Gölge
    Aynalar (Düzlem Ayna – Küresel Ayna)
    Kırılma – Mercek
    Elektrostatik
    Elektrik Akımı
    Manyetizma
    Dalga Hareketi – Su Dalgası – Ses Dalgası

    TYT Biyoloji

    Canlıların Ortak Özellikleri
    Canlıların Temel Bileşenleri
    Hücre ve Organeller – Madde Geçişleri
    Canlıların Sınıflandırılması
    Hücrede Bölünme – Üreme
    Kalıtım
    Bitki Biyolojisi
    Ekosistem

    TYT Tarih

    Tarih Bilimi
    İnsanlığın İlk Çağları
    Orta Çağ Dünyası
    İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
    İslam Medeniyetinin Doğuşu
    Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk – İslam Devletleri
    Beylikten Devlete
    Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
    Osmanlı Merkez Teşkilatlanması
    Devrimler Çağı
    Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
    Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Antlaşmalar
    Cumhuriyet Dönemi İlke ve İnkılapları
    İkinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrasında Türkiye ve Dünya

    TYT Coğrafya

    Doğa ve İnsan
    Coğrafi Konum
    Harita Bilgisi
    Dünyanın Şekli ve Hareketleri
    Atmosfer ve Sıcaklık
    Basınç ve Rüzgarlar
    Nem ve Yağı
    İklimler
    İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
    Doğal Afetler
    Su – Toprak – Bitki
    Türkiye'nin Yer Şekilleri
    Nüfus
    Göç ve Yerleşme
    Ekonomik Faaliyetler
    Çevre ve İnsan

    TYT Felsefe

    Felsefenin Alanı
    Bilgi Felsefesi
    Bilim Felsefesi
    Varlık Felsefesi
    Ahlak Felsefesi
    Siyaset Felsefesi
    Din Felsefesi
    Sanat Felsefesi

    TYT Din Kültürü

    İnanç
    İbadet
    Hz. Muhammed (S.A.V.)
    Ahlak ve Değerler
    Vahiy ve Akıl – Mezhepler
    Din, Kültür ve Medeniyet

    TYT Türkçe

    Anlam Bilgisi Konuları
    Sözcükte Anlam
    Cümlede Anlam
    Deyim – Atasözleri – İkilemeler
    Paragrafta Anlam (Paragrafta Ana Düşünce – Boşluk Doldurma – Yardımcı Düşünce – Düşünceyi Geliştirme Yolları)
    Dil Bilgisi Konuları
    İsimler
    Tamlamalar
    Sıfatlar
    Zarflar
    Zamirler
    Edat – Bağlaç – Ünlem
    Eylem
    Ekeylem
    Fiilimsiler
    Kök Bilgisi
    Sözcüğün Yapısı
    Ekler
    Fiil
    Cümle Türleri
    Ses Bilgisi
    Yazım Kuralları
    Noktalama İşaretleri
    Anlatım Bozuklukları

    AYT 'DE DEĞİŞİKLİK

    2020 yılı YKS 'de Alan Yeterlilik Testi 'nde değişiklik yapılacak. AYT 'de ilk dönem konuları sorulacak.

    Aşağıda , önceki yıllarda sınavlarda soru sorulan konuların tamamı verilmiştir. Peki siz hangi derste hangi konuya kadar geldiniz? Aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.

    AYT Matematik konuları şu şekilde:

    Temel Kavramlar
    Sayılar – Sayı Basamakları
    Bölme ve Bölünebilme
    OBEB – OKEK
    Rasyonel Sayılar
    Basit Eşitsizlikler
    Mutlak Değer
    Üslü Sayılar
    Köklü Sayılar
    Çarpanlara Ayırma
    Denklem Çözme
    Oran-Orantı
    Problemler
    Mantık
    Kümeler
    Kartezyen Çarpım
    Fonksiyonlar
    Permütasyon
    Kombinasyon
    Binom
    Olasılık
    İstatistik
    2. Dereceden Denklemler
    Karmaşık Sayılar
    Polinomlar
    Parabol
    Trigonometri
    Eşitsizlikler

    GEOMETRİ

    Temel Kavramlar
    Doğruda Açılar
    Üçgende Açılar
    Özel Üçgenler
    Dik Üçgen
    İkizkenar Üçgen
    Eşkenar Üçgen
    Üçgende Alan
    Açıortay
    Kenarortay
    Üçgende Benzerlik
    Açı Kenar Bağıntıları
    Çokgenler
    Dikdörtgen
    Özel Dörtgenler

    FİZİK

    AYT fizik konuları şu şekilde:Fizik Bilimine Giriş
    Madde ve Özellikleri
    Hareket ve Kuvvet
    İş, Güç ve Enerji I
    Isı ve Sıcaklık
    Elektrostatik
    Elektrik ve Manyetizma
    Basınç
    Kaldırma Kuvveti
    Dalgalar
    Optik
    Kuvvet ve Hareket
    Tork ve Denge
    Kütle Merkezi
    Atışlar
    Basit Makineler

    KİMYA

    Kimya Bilimi
    Atom ve Periyodik Sistem
    Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
    Kimyasal Hesaplamalar
    Kimyanın Temel Kanunları
    Asit, Baz ve Tuz
    Maddenin Halleri
    Karışımlar
    Endüstride ve Canlılarda Enerji
    Kimya Her Yerde

    BİYOLOJİ

    Canlıların Ortak Özellikleri
    Canlıların Temel Bileşenleri
    Hücre ve Organelleri
    Hücre Zarından Madde Geçişi
    Canlıların Sınıflandırılması
    Mitoz ve Eşeysiz Üreme
    Mayoz ve Eşeyli Üreme
    Kalıtım
    Ekosistem Ekolojisi
    Güncel Çevre Sorunlar
    Canlılarda Enerji Dönüşümü
    Solunum
    İnsan Fizyolojisi
    Endokrin Sistemi
    Duyu Organları
    Destek ve Hareket Sistemi
    Sindirim Sistemi
    Sinir Sistemi
    Dolaşım Sistemi

    EDEBİYAT

    Güzel Sanatlar ve Edebiyat
    Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
    Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
    Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
    Tarih İçinde Türk Edebiyatı
    Destan Dönemi Türk Edebiyatı
    İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
    Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
    Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
    Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

    COĞRAFYA

    Doğa ve İnsan
    Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
    Coğrafi Konum
    Harita Bilgisi
    İklim Bilgisi
    Yerin Şekillenmesi

    Doğanın Varlıkları

    BEŞERİ SİSTEMLER

    Beşeri Yapı
    Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
    Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
    Geçim Tarzları
    MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE

    Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
    Türkiye İklimi ve Özellikleri
    Türkiye'nin Doğal Varlıkları
    Türkiye'de Yerleşme, Nüfus ve Göç

    KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER

    Bölge Türleri ve Sınırları
    Konum ve Etkileşim
    Coğrafi Keşifler

    ÇEVRE VE TOPLUM

    Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
    Doğal Afetler

    TARİH

    Tarih Bilimi
    Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
    İlk Türk Devletleri
    İslam Tarihi ve Uygarlığı
    Türk-İslam Devletleri
    Türkiye Tarihi
    Beylikten Devlete (1300-1453)
    Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
    Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
    Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
    En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
    1881'den 1919'a Mustafa Kemal
    Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
    Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
    Türk İnkılabı
    Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
    Türk Dış Politikası
    Atatürk'ün Ölümü
    Yüzyılın Başlarında Dünya
    İkinci Dünya Savaşı
    Soğuk Savaş Dönemi
    Yumuşama Dönemi ve Sonrası
    Küreselleşen Dünya
    Türklerde Devlet Teşkilatı
    Türklerde Toplum Yapısı
    Türklerde Hukuk
    Türklerde Ekonomi
    Türklerde Eğitim
    Türklerde Sanat

    FELSEFE

    Felsefe'nin Konusu
    Bilgi Felsefesi
    Varlık Felsefesi
    Ahlak Felsefesi
    Sanat Felsefesi
    Din Felsefesi
    Siyaset Felsefesi
    Bilim Felsefesi
    Mantık Konuları

    Mantığa Giriş
    Klasik Mantık
    Mantık ve Dil
    Sembolik Mantık
    Psikoloji Konuları

    Psikoloji Bilimini Tanıyalım
    Psikolojinin Temel Süreçleri
    Öğrenme Bellek Düşünme
    Ruh Sağlığının Temelleri
    Sosyoloji Konuları

    Sosyolojiye Giriş
    Birey ve Toplum
    Toplumsal Yapı
    Toplumsal Değişme ve Gelişme
    Toplum ve Kültür
    Toplumsal Kurumlar

    DİN KÜLTÜRÜ

    Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması
    İnsan ve Din
    İslam ve İbadetler
    İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
    Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
    İslam ve Bilim, Estetik, Barış
    Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
    İslam Düşüncesinde Tasavvu
    Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
    Hazreti Muhammed
    Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları

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