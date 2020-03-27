Resesyon alarmı var!Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar oldu? Küresel piyasalarda yaşanan Corona virüsü kaynaklı panik satışlarının yanı sıra, petrol fiyatlarının çakılmasının ardından altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlar, altındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Global piyasalarda koronavirüsünün etkisi aktif bir şekilde görülürken altın fiyatlarında da inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 547,00 lira, Cumhuriyet altını 2.239,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 336,70 liradan işlem gördü. Bu kapsamda vatandaşlar "Altına yatırım yapılır mı?" sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar altın fiyatları için dikkat çeken bir yorum yaptı. Peki, çeyrek ve gram altın yükselecek mi? İşte detaylar...
RESESYON ALARMI
Bank of America yatırımcılarına yaptığı uyarıda, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide resesyonun artık önlenemeyeceğini, bunun etkilerinin de görülmeye başladığını duyurdu.
Fakat Meyer, ekonomideki daralmanın ciddi olmasına rağmen bu düşüşün kısa ömürlü olacağına inandıklarını da sözlerine ekledi. Nisan ayında önemli bir düşüş beklenirken, temmuz ayına kadar ekonominin biraz daha normale dönmesi öngörülüyor.
Bank of Amerika öngörülerine göre ABD ekonomisi 2'nci çeyrekte yüzde 12 küçülecek, tüm yıl için de GSYİH yüzde 0.8 daralacak. Geçtiğimiz günlerde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Covid-19 salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirmişti.
Açıklamada, salgından etkilenen ülkelerin karşılaştığı en temel ekonomik sonucun faaliyetlerin ani bir şekilde durması olduğu vurgulanmıştı.
RESESYON KAPIDA!
Nezavisimaya Gazeta'nın haberine göre Yüksek Ekonomi Okulu tarafından hazırlanan raporda, küresel ekonomi ve ticarette yaşanan çalkantıların Rusya ekonomisinde resesyona yol açma ihtimaline işaret edildi.
Uzmanlar, resesyon ihtimaline etki eden faktörler olarak düşük petrol fiyatları, rublenin değer kaybı ve koronavirüs salgını gösterildi.
Diğer yandan Rusya'da koronavirüs salgını başlamadan önce de ekonomik tablonun olumlu olmadığına, örneğin imalat sektöründe Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) şubat ayında 54,1'den 52 puana gerilediğine dikkat çekiliyor.
SIFIR BÜYÜME TAHMİN EDİLİYOR
Rusya'da Sayıştay 2020 yılında ülke GSYH'sinin sıfır büyüme göstereceği tahminini açıklamıştı.
Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin dün yaptığı açıklamada koronavirüs yüzünden Rusya ekonomisinden bu yıl büyüme kaydedilmeyeceğini söyledi. Kudrin, "Bu yıl durum zor olacak. Büyüme değil, aksine ekonomide küçülme olacak" dedi.
Ronesans Kapital de dün yayınladığı raporda, bugünkü şartlar devam ederse, ekonomide yüzde 0,8 küçülme beklentisini açıkladı.
ALTINA YATIRIM YAPILIR MI? FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının ve azalmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyrin görülebileceğini açıkladı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 336,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 547,00 lira, Cumhuriyet altını 2.239,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 336,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 334 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 334 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 332 bin lira, en yüksek 336 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 334 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 80 milyon 676 bin 330,78 lira, işlem miktarı ise 243 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 116 milyon 345 bin 306,31 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve VakıfBank şeklinde sıralandı.
ALTININ GRAM FİYATINDA TARİHİ REKOR
Altının gramı 335 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Altın sert yükselişini ardından tarihi rekorunu kırdı. En son 24 Şubat tarihinde 333 lira ile en yüksek seviyesini gören altın, bugün sert yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek düzey olan 335 lirayı test etti.
Küresel piyasada altının ons fiyatı ise bin 585 dolar civarında seyrediyor. Geçtiğimiz hafta ons fiyatı bin 490 seviyelerinde seyretmişti. Bu hafta ibre yukarı yönlü hareket edince, iç piyasa da yükseliş olarak yansıdı. Şu sıralarda gram altın 333 liradan satılıyor.
ALTIN YÜKSELDİ, PETROL YATAY
ABD'de bugün açıklanan işsizlik maaş başvurularındaki rekor artışa karşın, altın yeniden yükselirken, hafif artan petrol fiyatları yatay hareket ediyor.
ABD'de işsizlik maaş başvuruları, Covid-19 salgınını sınırlamak için alınan önlemlerin ekonomiyi durdurması ve toplu işten çıkarmalara yol açması nedeniyle geçen hafta 3.28 milyona yükselerek rekor kırdı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.8 düşüşle 29.81 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.78 düşüşle 26.74 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.27 artışla 14.64 dolardan,
- altın, yüzde 1.09 artışla 1,634.80 dolardan,
- bakır, yüzde 0.51 artışla 4,872.50 dolardan,
- platin, yüzde 0.14 artışla 742.72 dolardan,
- paladyum yüzde 2.84 düşüşle 2,274.74 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise gram altın 335 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
DOLAR NEDİR?
Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır
DOLARIN TARİHİ
ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot 1690 yılında Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde basılarak dolaşıma çıkmıştır.
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