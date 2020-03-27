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    • Ekonomi
    • 27.03.2020 22:50
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    • 27.03.2020 23:03
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    esnek çalışma modeli ne demek? Esnek çalışma uygulanacak 30 büyükşehir hangisi?

    esnek çalışma düzenine geçildi. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada kamuda geçtiğimiz hafta kamuda esnek çalışma düzenine geçildiğini söyledi. Kamuda geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, özel sektörde esnek çalışma modeline geçildiğine yer verildi. Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.

    Esnek çalışma uygulanacak 30 büyükşehir hangisi?

    Esnek çalışma uygulanacak 30 büyükşehir hangisi? Özel sektörde esnek çalışma modeline geçildi. Peki esnek çalışma modeli nedir? Esnek çalışmada saatler nedir? 30 büyükşehir hangisi? Özel sektörde artık esnek çalışılacak. Özel sektörde işyerleri, çalıştırabileceği en az sayıda personeli çalıştıracak. Öte yandan bazı işyerleri , dönüümlü ve evden çalışma sistemine geçecek. Özel işyerleri, bundan sonra az sayıda personel çalıştıracak. Evden çalışılabilecek işlerde personeller evden çalışacak. Dönüşümlü olarak personeller çalışacak.

    27 Mart Başkan Erdoğan son dakika Koronavirüs kararları! Hangi tedbirler alındı?

    1- Şehirler arası seyahatler izne bağlanmıştır.

    2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

    3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak

    4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle haf sonları kapalı olacak.

    5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak

    6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacak.

    7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

    İŞTE KARARIN GEÇERLİ OLDUĞU BÜYÜKŞEHİRLER

    ADANA

    DENİZLİ

    KAYSERİ

    İZMİR

    KONYA

    ANKARA

    DİYARBAKIR

    KOCAELİ (İZMİT)

    İSTANBUL

    VAN

    ANTALYA

    ERZURUM

    MALATYA

    MUĞLA

    SAMSUN

    AYDIN

    ESKİŞEHİR

    MARDİN

    KAHRAMANMARAŞ

    ŞANLIURFA

    BURSA

    GAZİANTEP

    MANİSA

    SAKARYA

    TRABZON

    BALIKESİR

    HATAY

    MERSİN

    ORDU

    TEKİRDAĞ

    Esnek Çalışma Nedir?

    Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.

    Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları "compressed week" dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir.
    İlk duyuşta kulağa "fazla mesai" gibi gelse de, kurallarıyla uygulanan şirketlerde bu uygulama, çalışanları da yöneticileri de oldukça mutlu ediyor.
    Esnek çalışma modellerini şu şekilde sıralayabiliriz: Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi.

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