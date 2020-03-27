MEB 12. sınıf YKS müfredatı: 2020 üniversiteye giriş sınavı konuları! ÖSYM 2020 YKS sınavı çıkacak güncel konular

İmla ve Noktalama YKS 12. sınıf Kimya1. dönem konuları hangileri?

Kimya ve Elektrik İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Elektrot Potansiyelleri Kimyasallardan Elektrik Üretimi Elektroliz Korozyon Karbon Kimyasına Giriş Anorganik ve Organik Bileşikler Basit Formül ve Molekül Formülü Doğada Karbon Lewis Formülleri Hibritleşme-Molekül Geometrileri

YKS 12. sınıf Biyoloji 1. dönem konuları hangileri?

Genden Proteine Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi Genetik Şifre ve Protein Sentezi Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılık ve Enerji Fotosentez

YKS 12. sınıf Geometri 1. dönem konuları hangileri?

Trigonometri Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri Trigonometrik Denklemler Dönüşümler Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler Analitik Geometri Çemberin Analitik İncelenmesi Geometri Temel Düzey Konuları Ölçme Çevre, Alan ve Hacim Ölçme Katı Cisimler Küre ve Silindir

YKS 12. sınıf Coğrafya 1. dönem konuları hangileri?

Doğal Sistemler Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri

Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri

Beşeri Sistemler Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri Şehirleşme,

Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri Nüfus,

Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler

Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri

Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin İlişkisi

Türkiye'deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri

Türkiye'deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri Tarihî

Ticaret Yolları ve Türkiye'nin Konumu Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi