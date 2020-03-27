Pazar yerleri kapatıldı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere ülke genelinde koronavirüs tedbirleri artırılıyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Koronavirüs Tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Peki, pazar yerleri kapatıldı mı? Mahalle, semt pazarları saat kaçta açılacak ve kapatılacak? İşte genelgede yer alan bilgiler... İşte İstanbul semt pazarları günleri ve yerleri...
MAHALLE, SEMT PAZARLARI SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPATILACAK?
İçişleri Bakanlığı "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamına 81 İl Valiliğine ek bir genelge daha gönderdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi.
Bakanlık, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları yeniden düzenledi.
Bakanlik, söz konusu kuralları içeren genelgeyi valiliklere gönderildi. Genelgeye göre; vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.
-Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihinde saat 17;00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak.
-Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve Kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak.
-İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecek.
- Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabilecek.
-Mevcut Pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek.
-Bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi vb), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacak.
- Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak.
Bu husus pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek.
- Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak; bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacaktır. - Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbir alınacak. - Pazar/satış yerleri en geç saat 19:00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacaktır.
- Pazar yerleri/satış yerlerinde belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı konusunda destek olunacak. Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli kararlar alınarak tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifetiyle denetlenmesi istedi.
İSTANBUL SEMT PAZARLARI GÜNLERİ VE YERLERİ
PAZARTESİ GÜNÜ KURULAN PAZARLAR
ARNAVUTKÖY - Toki Hadımköy
ARNAVUTKÖY - Kart Mahallesi
AVCILAR - FİRUZKÖY - KAPALI PAZAR
BAĞCILAR - Kemalpaşa mahallesi - Kemalpaşa mahallesi, 8/1 sokak
BAĞCILAR - Evren mahallesi - Aktaş sokak, Sabia caddesi
BAĞCILAR - Fevzi Çakmak mahallesi Fatih caddesi Olimpik spor salonu yanı
BAHÇELİEVLER - Kocasinan mahallesi Cami sokak, Köyiçi caddesi
BAŞAKŞEHİR - Güvercintepe Gül sokak
BAYRAMPAŞA - BEREÇ
BEYKOZ - PAŞABAHÇE
BEYOĞLU - ARABACILAR
BÜYÜKÇEKMECE - Tepecik İstiklal caddesi, Çiğdem caddesi, Akasya Sokak, Vatan caddesi
ESENLER - K.KARABEKİR MAH.
ESENYURT - Balıkyolu Yenikent Mahallesi, Balık Yolu caddesi
EYÜP - Rami Talimhane caddesi
EYÜP - Yeşilpınar Karadeniz sokak
FATİH - KARAGÜMRÜK
FATİH - UNKAPANI
GAZİOSMANPAŞA - Yenimahalle 543-587 sokaklar
GÜNGÖREN - Maraşal Çakmak mahallesi Taşçılar sokak
GÜNGÖREN - Gençosman mahallesi Doğanay sokak
KADIKÖY - GÖZTEPE
KAĞITHANE - Çeliktepe Kubilay caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Çağdaş sokak, Bacadibi sokak
KAĞITHANE - Gürsel
KAĞITHANE - Hamidiye
KARTAL - ESENTEPE
KÜÇÜKÇEKMECE - BAYRAMTEPE
KÜÇÜKÇEKMECE - BEZİRGAN BAHÇE
KÜÇÜKÇEKMECE - İNÖNÜ MAH.
KÜÇÜKÇEKMECE - KANARYA MAH.
KÜÇÜKÇEKMECE - SÖĞÜTLÜ ÇEŞME
MALTEPE - MALTEPE MERK.
PENDİK - BLOKLAR
PENDİK - ESENYALI
PENDİK - PARSELLER
SİLİVRİ - Silivri merkez - Alibey-Fatih mahallesi, Halim Uluşahin caddesi, Şerafettin Arda Caddesi, Hürriyet Caddesi, Kırlangıç sokak, Atmaca sokak, Varyemez sokak, A.Karakiraz sokak, Yunus sokak, Yüken sokak
ŞİŞLİ - Feriköy mahallesi, Lala Şahin sokak
SULTANBEYLİ - ÇAMLIK CAD.
SULTANGAZİ - Çanakkale caddesi
SULTANGAZİ - Cebeci
TUZLA - İSTASYON
ÜMRANİYE - ACI SU
ÜSKÜDAR - BAĞLARBAŞI
ÜSKÜDAR - ÇENGELKÖY
ZEYTİNBURNU - Telsiz mahallesi 84 sokak, 84/1 sokak
SALI GÜNÜ KURULAN PAZARLAR
ARNAVUTKÖY - Kara Toprak
ARNAVUTKÖY - Taşoluk
AVCILAR - ÜNİVERSİTE - CEMİL MERİÇ SOKAK
BAĞCILAR - Yenimahalle Çimen sokak, Filiz sokak, 3. ve 1/3 sokaklar
BAĞCILAR - Bağcılar merkez 8.sokak
BAĞCILAR - Yüzyıl Pazar sokak, 35.sokak
BAHÇELİEVLER - Çobançeşme mahallesi Ahmet Haşim sokak, Can sokak
BAHÇELİEVLER - Hürriyet mahallesi Hürriyet caddesi
BAKIRKÖY - Dikilitaş Karabal caddesi
BAKIRKÖY - Osmaniye Tez sokak üzerinde alan pazarı
BAŞAKŞEHİR - Şahintepe Şirin sokak, Mert Sokak
BAŞAKŞEHİR - Pazartürk Pazartürk caddesi
BEŞİKTAŞ - 4.Levent Konaklar mahallesi, Faruk Nafız Çamlıbel caddesi, Gül sokak
BEYKOZ - ANADOLU HİSARI
BEYLİKDÜZÜ - Marmara Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi, İhlas Caddesi
BEYOĞLU - CİHANGİR
BEYOĞLU - KULAKSIZ
BÜYÜKÇEKMECE - Büyükçekmece Kapalı Pazar Dizdariye mah. Pazar caddesi
ESENLER - M.SİNAN MAH.
ESENLER - HAVAALANI MAH.
ESENYURT - Esenyurt merkez
EYÜP - Kemerburgaz Gülnur sokak, Söğüt sokak
EYÜP - Silahtar Silahtarağa caddesi, Karadeniz caddesi
EYÜP - Topçular Şeyhraşit caddesi, Galip Özger caddesi
FATİH - BALAT
FATİH - Şehremini
GAZİOSMANPAŞA - 500 Evler Hürriyet mahallesi,Paşaçayırı caddesi
GAZİOSMANPAŞA - Karayolları Karayolları mahallesi, 617-618-621/1 sokaklar
GÜNGÖREN - Gençosman mahallesi Sebboy sokak
KADIKÖY - İÇERENKÖY
KADIKÖY - KADIKÖY MERKEZ
KAĞITHANE - Şirintepe Baharözü sokak, Açelya sokak
KARTAL - CEVİZLİ
KARTAL - KURFALI
KÜÇÜKÇEKMECE - İKİTELLİ PARSELLER
KÜÇÜKÇEKMECE - ŞAHİNTEPE
KÜÇÜKÇEKMECE - YEŞİLOVA MAH
MALTEPE - FERHATPAŞA
PENDİK - ALT KAYNARCA
PENDİK - CAMÇEŞME
PENDİK - SÜLÜNTEPE
SARIYER - Kozdere Yavuz Sultan Selim caddesi
SARIYER - Reşitpaşa Emirgan Koru caddesi, Bostan sokak
SİLİVRİ - Büyük Çavuşlu Büyükçavuşlu merkez mahallesi, İstanbul caddesi, Cumhuriyet caddesi
ŞİŞLİ - Okmeydanı Halil Rıfat Paşa mahallesi, İnhanlı sok
SULTANBEYLİ - AKGÜL CAD.
SULTANGAZİ - Sultançiftliği
TUZLA - AYDINLI
ÜMRANİYE - İNKİLAP MAH.
ÜMRANİYE - KEMERDERE
ÜSKÜDAR - FERAH MAH
ÜSKÜDAR - KÜPLÜCE
ZEYTİNBURNU - Gökalp mahallesi44. sokak, 44/2 sokak, 49. sokak
ÇARŞAMBA GÜNÜ KURULAN PAZARLAR
ARNAVUTKÖY - İmrol
ARNAVUTKÖY - Merkez
AVCILAR - AVCILAR MERKEZ PINAR DEMİR BERİK SOKAK
BAĞCILAR - Hürriyet mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi
BAĞCILAR - Kazım Karabekir 8. sokak, 8/3 sokak
BAĞCILAR - Fevzi Çakmak mahallesi 14.sokak, 10/8 sokak, 8/9 sokak
BAHÇELİEVLER - Siyavuşpaşa mahallesi Leylak sokak, Ulubatlı caddesi, Sıraevler sok, Setüstü sok, Yıldız sokak, Sardunya sokak
BAHÇELİEVLER - Kocasinan mahallesi Çiğdem sokak, katlı otopark içi
BAKIRKÖY - Yeşilköy Çiroz Halkalı caddesi üzerinde alan pazarı
BAŞAKŞEHİR - Güvercintepe Gül sokak
BAYRAMPAŞA - KOCATEPE
BAYRAMPAŞA - NİZAMİYE
BEŞİKTAŞ - Ortaköy Varnalı sokak
BEYKOZ - KANLICA
BEYLİKDÜZÜ - Adnan Kahveci mahallesi (Kapalı Pazar)Anadolu ve Erenler Caddesi kesişimi
BEYOĞLU - KALAYCIBAHÇE
BÜYÜKÇEKMECE - Güzelce mahallesi, Yoğurthane caddesi
BÜYÜKÇEKMECE - Muratçeşme Şahin sokak
ESENLER - KEMER MAHALLESİ
ESENLER - NENEHATUN MAH.
ESENYURT - Bağlar Çeşme Yenikent mahallesi, Saadetdere mahallesi, Güzelyurt Mahallesi EYÜP Karadolap Öğüt sokak FATİH - SULTANAHMET
FATİH
FATİH - GAZİOSMANPAŞA Bağlarbaşı Bağlarbaşı mahallesi, Güllü - Tulunma Sokaklar, Sarıgöl mahallesi, Çetinkaya - Nazlı Sokaklar
KADIKÖY - BOSTANCI
KADIKÖY - YENİ SAHRA
KAĞITHANE - Çağlayan
KAĞITHANE - Nurtepe
KARTAL - RAHMANLAR
KARTAL - YENİ MAH SOĞANLIK
KÜÇÜKÇEKMECE - BAYRAMTEPE
KÜÇÜKÇEKMECE - CUMHURİYET MAH
KÜÇÜKÇEKMECE - HALKALI POLİS LOJMANLARI
KÜÇÜKÇEKMECE - SEFAKÖY MERKEZ
MALTEPE - GÜLENSU
MALTEPE - YÜZEVLER
PENDİK - HARMANDERE
PENDİK - TAŞLIBAYIR
PENDİK - VELİBABA
SARIYER - Sarıyer Merkez Eski kilyos caddesi
SARIYER Bahçeköy İnönü caddesi, Bülbül sokak
SİLİVRİ - Gümüşyaka merkez mahallesi, 2. cadde, 26. cadde
SİLİVRİ - Değirmenköy İsmetpaşa mahallesi, Fevzi Paşa mahallesi, Namık Kemal caddesi
SİLİVRİ - Ortaköy merkez mahallesi, Postane caddesi
ŞİŞLİ - Ayazağa mahallesi, Hadım Koru Yolu sokak
ŞİŞLİ - Yayla mahallesi, Cin Deresi sokak
ŞİŞLİ - Fulya mahallesi, Şişli Lisesi arkası, 19 Mayıs muhtarlığı önü
SULTANBEYLİ - FATİH BULVARI
SULTANGAZİ - Uğurmumcu
TUZLA - İÇMELER
ÜMRANİYE - IHLAMUR KUYU
ÜMRANİYE - KEMERDERE
ÜSKÜDAR - ESATPAŞA
ÜSKÜDAR - HAVUZBAŞI
ÜSKÜDAR - KUZGUNCUK
ÜSKÜDAR - SELİMİYE
ZEYTİNBURNU - Veliefendi mahallesi 75/2 sokak
PERŞEMBE GÜNÜ KURULAN PAZARLAR
AVCILAR - TAHTAKALE OKUL YOLU ÖZGÜRLÜK SOKAK
BAĞCILAR - Çınar mahallesi 13.sokak
BAĞCILAR - Fatih mahallesi Fidan sokak
BAHÇELİEVLER - Çavuşpaşa mahallesi Çavuşpaşa caddesi, Cengiz Topel caddesi
BAHÇELİEVLER - Bahçelievler mahallesi Yaşar Erol Akansel sokak, İmar sokak
BAKIRKÖY - Yenimahalle Pazar sokak
BAŞAKŞEHİR - Başak mahallesi Başakpazar
BAYRAMPAŞA - BAYRAMPAŞA MRK
BEŞİKTAŞ - Dikilitaş Dilek sokak, Dikilitaş sokak
BEYKOZ - PAŞABAHÇE
BEYLİKDÜZÜ - Yakuplu mahallesi Kubilay sokak, Hakimiyet Caddesi
BEYOĞLU - PİYALEPAŞA
BEYOĞLU - SÜTLÜCE
BÜYÜKÇEKMECE - Türkoba Akdut sokak
ÇATALCA - Sebze Pazarı Ferhatpaşa mahallesi, Erler caddesi üzeri kapalı pazar yeri
ÇATALCA - Giyim pazarı Kaleiçi mahallesi, Cevdet Barın caddesi üzeri
ESENLER - TURGUT RESİ MAH
ESENLER - FEVZİ ÇAKMAK MAH.
ESENYURT - İncirtepe mahallesi
EYÜP - Nişanca Mustafapaşa caddesi, Kanatlı sokak
EYÜP - Esentepe Yalçınkaya sokak
EYÜP - Göktürk Cumhuriyet caddesi
EYÜP - Rami Talimhane caddesi
FATİH - KADIRGA
FATİH - Ağaçkakan sokak, Hacı Piri sokak
GAZİOSMANPAŞA - Kazım Karabekir Kazım Karabekir mahallesi, 826-830 sokaklar
GAZİOSMANPAŞA - Barbaros Hayrettin Paşa mahallesi, 1041-1045-1047 sokaklar
GÜNGÖREN - Haznedar Şevketdağ caddesi
KADIKÖY - ACIBADEM
KADIKÖY - ERENKÖY
KADIKÖY - KAYIŞDAĞI
KAĞITHANE - Sanayi Sakarya sokak, Teknik sokak, Duman sokak
KARTAL - YAKACIK
KÜÇÜKÇEKMECE - CENNET MAH
KÜÇÜKÇEKMECE - HALKALI ÇAMLIK
KÜÇÜKÇEKMECE - İKİTELLİ PERSELLER
KÜÇÜKÇEKMECE - KANARYA MAH
KÜÇÜKÇEKMECE - SANCAKTÜL GÜLTEPE
MALTEPE - KÜÇÜKYALI
MALTEPE - TUGAYYOLU
MALTEPE - ZÜMRÜT EVLER
PENDİK - AHMETYESEVİ
PENDİK - ÇINARDERE
PENDİK - ŞIRLI
SARIYER - Ömürtepe Aykut Barka caddesi, Bahar sokak
SARIYER - Koru mahallesi Koru caddesi
SİLİVRİ - Silivri merkez Yeni mahalle, Erkin Balaban caddesi
ŞİŞLİ - Lalaşahin Feriköy mahallesi, Lala Şahin sokak
SULTANBEYLİ - EYÜBBİ CAD
SULTANGAZİ - Esentepe
TUZLA - ŞİFA MAH
TUZLA - YAYLA MAH
ÜMRANİYE - ADEMYAVUZ
ÜMRANİYE - M.KEMAL MAH
ÜMRANİYE - SİTE
ÜSKÜDAR - BARBAROS MAH
ÜSKÜDAR - BULGURLU
ÜSKÜDAR -GÜZELTEPE
CUMA GÜNÜ KURULAN PAZARLAR
ARNAVUTKÖY - Karlıbayır
AVCILAR - MUSTAFA KEMAL PAŞA ORHANGAZ, CADDESİ AYDIN SOKAK
BAĞCILAR - Demirkapı mahallesi 4.sokak, Buhara sokak
BAĞCILAR - İnönü mahallesi Şehit Yılmaz Kaan caddesi, Molla Gürani Park yanı 30/5 sokak
BAĞCILAR - Mahmutbey Soğuksu caddesi
BAHÇELİEVLER - Zafer mahallesi Cumhuriyet caddesi, Kuzey sokak, Gümüş sokak, Güney sokak
BAHÇELİEVLER - Kocasinan mahallesi Güneşli caddesi
BAŞAKŞEHİR - Ziya Gökalp Mahallesi Cumhuriyet caddesi
BAYRAMPAŞA - YILDIRIM MAH
BEYKOZ - GÜMÜŞSUYU
BEYKOZ - KAYACIK
BEYLİKDÜZÜ - Gürpınar mahallesi Adnan Menderes Caddesi, Halide Edip Adıvar caddesi
BEYOĞLU - KASIMPAŞA
BÜYÜKÇEKMECE - Kumburgaz merkez mahallesi, Okul caddesi, Millet Caddesi
BÜYÜKÇEKMECE - Pazaroba (Kapalı pazar) Batıköy mahallesi, Pirireis caddesi, 187. sokak, Mustafa Kemal Bulvarı
ESENLER - FATİH MAHALLESİ
ESENLER - KARABAYIR MAH
ESENYURT - Fatih mahallesi
EYÜP - İslambey caddesi
EYÜP - Parseller Zuhal sokak, Betül Sokak
FATİH - FINDIKZADE
GAZİOSMANPAŞA - Karlıtepe Yıldıztabya mahallesi, Yaylabaşı sokak, Karlıtepe mahallesi, Tarla sokak
GÜNGÖREN - Güngören merkez mahallesi Ali Ruhi Bozkır sokak, Leven sokak, kumru sokak, uludağ sokak, asalet sokak
KADIKÖY - FİKİRTEPE
KADIKÖY - KADIKÖY KUŞDİLİ
KADIKÖY - KOZYATAĞI
KAĞITHANE - Havuzlar caddesi
KAĞITHANE - Gültepe Ekmekçi sokak, Ulu sokak, Nurdoğan sokak, Meydan sokak
KAĞITHANE - Gazhane
KARTAL - ERZİNCAN MAH.
KARTAL - KARTAL MERKEZ
KÜÇÜKÇEKMECE - İKİTELLİ KÖYİÇİ
KÜÇÜKÇEKMECE - KÜÇÜKÇEKMECE
KÜÇÜKÇEKMECE - MEHMET AKİF
KÜÇÜKÇEKMECE - SEFAKÖY MERKEZ
KÜÇÜKÇEKMECE - ŞAHİNTEPE SONEVLER
PENDİK - GÜZELYALI
PENDİK - KURTKÖY
PENDİK - ÜST KAYNARCA
SARIYER - Çayırbaşı Bahçeköy caddesi, Okul sokak
SARIYER - Yeniköy Sait Halim Paşa caddesi
SİLİVRİ - Silivri merkez Mimarsinan mahallesi, Alipaşa caddesi
SİLİVRİ - Kavaklı mahallesi, Ceylan (Celil) sokak
SULTANBEYLİ - HAT CAD.
SULTANGAZİ - Cebeci mahallesi
SULTANGAZİ - Cumhuriyet mahallesi
ÜMRANİYE - ÇAKMAK
ÜMRANİYE - ESENŞEHİR
ÜMRANİYE - K.KARABEKİR
ÜMRANİYE - YENİ ÇAMLICA
ÜSKÜDAR - BAHÇELİEVLER
ÜSKÜDAR - KİRAZLITEPE
ÜSKÜDAR - KISIKLI
ÜSKÜDAR - TALİMHANE
ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR MERKEZ
ÜSKÜDAR - YAVUZTÜRK MAH
ZEYTİNBURNU - Seyitnizam mahallesi G-22 sokak, G-29 sokak
CUMARTESİ GÜNÜ KURULAN PAZARLAR
ARNAVUTKÖY - Buluca
ARNAVUTKÖY - Suatlar
AVCILAR - FİRÜZKÖY ÜLKER CADDESİ
AVCILAR - AMBARLI KAPALI PAZAR
AVCILAR - CİHANGİR TALATPAŞA CADDESİ
BAĞCILAR - Barbaros mahallesi Pazaryolu 1. sokak
BAĞCILAR - Yavuzselim mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı caddesi, 5. sokak, 8. sokak, 5/15 sokak
BAĞCILAR - Evren mahallesi İstiklal caddesi
BAĞCILAR - Göztepe mahallesi Vişne sokak, Saadet sokak
BAĞCILAR - Yüzyıl mahallesi 42 evler, 77. sokak, 79. sokak
BAHÇELİEVLER - Soğanlı mahallesi Kıbrıs caddesi, Rehber caddesi, Suşehri sokak, Eski Edirne Yolu sokak, Necatibey caddesi
BAHÇELİEVLER - Yenibosna merkez mahallesi Nurettin Bey sokak, Yusuf Ağa sokak
BAKIRKÖY - Çırpıcı Bakırköy Adliye sarayı arkasında alan pazarı
BAŞAKŞEHİR - Şahintepe Yıldız sokak
BAŞAKŞEHİR - Pazartürk caddesi
BAYRAMPAŞA - KARTALTEPE
BAYRAMPAŞA - KIRKİKİ EVLER
BEŞİKTAŞ - Beşiktaş Nüzhetiye caddesi
BEYKOZ - BEYKOZ ÇAYIRDA
BEYOĞLU - ÖRNEKTEPE
BEYOĞLU - SÜTLÜCE
BÜYÜKÇEKMECE - Celaliye - KamilobaCumhuriyet caddesi
BÜYÜKÇEKMECE - Mimarsinan merkez mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi
BÜYÜKÇEKMECE - Büyükçekmece Cumhuriyet mahallesi, Kemerdere caddesi
BÜYÜKÇEKMECE - Çakmaklı 164. sokak
ESENLER - K.KARABEKİR MAH
ESENLER - NAMIK KEMAL MAH.
ESENYURT - Örnek mahallesi
EYÜP - Güzeltepe Avcı Sokak
EYÜP - Yeşilpınar Budan sokak, Ufuk sokak, Tan sokak
EYÜP - Defterdar Muhtar Asım Nuryüz sokak
FATİH - Kocamustafapaşa - Samatya
GAZİOSMANPAŞA - Küçükköy Fevziçakmak mahallesi, 758/7-758/7-751 sokaklar, Şemsipaşa mahallesi, Şehit Ali Köse caddesi, 31-19.sokaklar
GÜNGÖREN - Tozkoparan Albay Sedat Öcalan caddesi
KADIKÖY - SAHRAİ CEDİD
KAĞITHANE - Hürriyet Parlak sokak
KAĞITHANE - Çağlayan Dere FevziÇakmak caddesi
KAĞITHANE - Emniyetevler
KÜÇÜKÇEKMECE - ARNAVUT MAH
KÜÇÜKÇEKMECE - HALKALI MERKEZ
KÜÇÜKÇEKMECE - İNÖNÜ MAH.
KÜÇÜKÇEKMECE - ŞAHİNTEPE
MALTEPE - AYDINEVLER
MALTEPE - ESENKENT
PENDİK - AYDOST
PENDİK - GÜLLÜBAĞ ERKUŞ
PENDİK - PENDİK MRK
SARIYER - Rumeli Hisarı Nispetiye caddesi, Nafi Baba sokak
SARIYER - İstinye Dere İçi Cumartesi Balabandere caddesi
SARIYER - Rumeli Kavağı Rumeli Kavak Meydan, Sulak Bostan sokak
SİLİVRİ - Çanta Mimarsinan mahallesi, Halk caddesi, Gül Hatmi sokak
ŞİŞLİ - Kuştepe mahallesi, Yoncalı sokak, Handan Ziya Öniş İlköğretim Okulunun yanındaki otopark alanı
SULTANBEYLİ - BATTAL GAZİ MAH
SULTANGAZİ - Ellinciyıl
SULTANGAZİ - Malkoçoğlu
SULTANGAZİ - Gazi mahallesi
TUZLA - EVLİYA ÇELEBİ
ÜMRANİYE - EMEK EVLER
ÜMRANİYE - ÜMRANİYE MERKEZ
ÜSKÜDAR - KİRAZLITEPE
ÜSKÜDAR - ÜNALAN
ZEYTİNBURNU - Merkezefendi mahallesiG-52 sokak
PAZAR GÜNÜ KURULAN PAZARLAR
ARNAVUTKÖY - Merkez
ARNAVUTKÖY - Kayabaşı
ARNAVUTKÖY - Ömerli
AVCILAR - DENİZKÖŞKLER AHMET KAYA CADDESİ FİKRET SOKAK
BAĞCILAR - Hürriyet mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi
BAHÇELİEVLER - Şirinevler mahallesi Kazım Karabekir caddesi, Kerim Çavuş sokak, İmar Yolu sokak
BAHÇELİEVLER - Zafer mahallesi 2.okul sokak, Bahariye sokak, Azimkar sokak
BAKIRKÖY - Florya - Şenlikköy Mektep sokak üzerinde alan pazarı
BAŞAKŞEHİR - Başak mahallesi Göçmen Konutları girişi
BAŞAKŞEHİR - Başak Mahallesi Başakpazar
BAYRAMPAŞA - ALTINTEPSİ
BEŞİKTAŞ - Ulus
BEYKOZ - ÇUBUKLU
BEYLİKDÜZÜ - Yakuplu mahallesi Hürriyet Bulvarı, Ayasofya Caddesi
BEYLİKDÜZÜ - Kavaklı Mahallesi Kanarya caddesi, Hikmet sokak
BEYLİKDÜZÜ - Beylik Pazarı (Kapalı pazar)Büyükşehir mahallesi, Enver Adakan caddesi ve Atatürk caddesi arası
BEYOĞLU - DOLAPDERE
BEYOĞLU - ÇIKSALIN
BEYOĞLU - DOLAPDERE
BEYOĞLU - HASDAL
ESENLER - HAVAALANI MAH.
ESENLER - ORUÇ REİS MAH
ESENYURT - Saadetdere mahallesi
EYÜP - Göktürk Cumhuriyet caddesi
EYÜP - Alibeyköy Sevinç caddesi
EYÜP - Akşemsettin Cengiz Topel caddesi, emek sokak
GAZİOSMANPAŞA - Dörtyol Yenidoğan mahallesi, Göçmenler sokak, Karlıtepe mahallesi, Baharluyol sokak, Pazariçi mahallesi Güzelyol - Toprak sokaklar, Pazariçi mahallesi Serince sokak
GAZİOSMANPAŞA - Karadeniz mahallesi (Kapalı Pazar) Karadeniz mahallesi, Mehmet Akif Caddesi Karadeniz Spor Kulubü arkası
GÜNGÖREN - Güneştepe mahallesi Yeşiltepe caddesi
GÜNGÖREN - Mehmet Nesih Özmen MahallesiKasım Sokak, Zafer Caddesi
KADIKÖY - BAKKALKÖY
KADIKÖY - KOŞUYOL
KAĞITHANE - Kağıthane merkez Eyüp Sultan caddesi
KAĞITHANE - Seyrantepe
KAĞITHANE - Yahya Kemal Cesaret sokak
KAĞITHANE - Aslangazi Yaşarlı caddesi
KARTAL - SOĞANLIK
KARTAL - TOPSELVİ
KÜÇÜKÇEKMECE - İkitelli
KÜÇÜKÇEKMECE - Tepeüstü
MALTEPE - BAŞIBÜYÜK
MALTEPE - GÜLSUYU
PENDİK - KAVAK PINAR
PENDİK - YAYALAR
SARIYER - FSM (Armutlu) Atatürk caddesi, Gül sokak
SARIYER - Bağlar Mevkii Altınordu caddesi
SİLİVRİ - Selimpaşa merkez mahallesi, Atatürk caddesi, Lojmanlar sokak
ŞİŞLİ - Mecidiyeköy mahallesi, Damla sokak, Oğuz, sokak, Gülbahar mahallesi, Avni Dilligil sokak
ŞİŞLİ - Yeşiltepe Ayazağa mahallesi, 108. sokak
SULTANBEYLİ - AMASYA CAD
SULTANGAZİ - İsmetpaşa mahallesi
SULTANGAZİ - Gazi mahallesi
TUZLA - TUZLA MERKEZ
ÜMRANİYE - ATAKENT
ÜMRANİYE - DUDULLU
ÜMRANİYE - KÜÇÜKSU
ÜSKÜDAR - GÜZELTEPE
ÜSKÜDAR - ÖRNEK MAH
ZEYTİNBURNU - Merkezefendi Üretici Pazarı Merkezefendi Organik ve Ekolojik Halk Pazarı
ZEYTİNBURNU - Sümer mahallesi 67 sokak, 67/3 sokak, 27 sokak
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