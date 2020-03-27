Koronavirüs tedbirlerinde öncelikli ilk 30 şehir vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 22:00'de koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Asıl önemli olan yere geliyorum, bu tedbirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecektir." şeklinde konuşarak 7 maddelik tedbir paketini vatandaşlara duyurdu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri maddeleri...

BAŞKAN ERDOĞAN 7 MADDELİK PAKETİ AÇIKLADI

1- Şehirler arası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak

4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

30 Büyükşehirin tamamında titizlikle uygulanmasına geçilecek.

Alışveriş ihtiyacı dışında dışarı çıkmayarak tedbirleri artırmamız şarttır. Milletimizden sabır bekliyoruz. Bu tedbirlerin daha fazla artmasını istemiyorsan bu kurallara harfiyen uymamış gerekmektedir.

Bu süreci en kısa sürede en az hasarla atlattığımızda aydınlık bir gelecek bekliyor. Türkiye bu süreci atlatacak güce sahiptir. Rehavete kapılmadan atacağımız her adım bizi bu durumdan uzaklaştıracaktır. Lütfen evde kalalım. Bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak verelim.