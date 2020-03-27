Koronavirüs tedbirlerinde öncelikli ilk 30 şehir vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 22:00'de koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Asıl önemli olan yere geliyorum, bu tedbirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecektir." şeklinde konuşarak 7 maddelik tedbir paketini vatandaşlara duyurdu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri maddeleri...
BAŞKAN ERDOĞAN 7 MADDELİK PAKETİ AÇIKLADI
1- Şehirler arası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.
2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.
3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak
4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.
5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak
6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.
7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.
30 Büyükşehirin tamamında titizlikle uygulanmasına geçilecek.
Alışveriş ihtiyacı dışında dışarı çıkmayarak tedbirleri artırmamız şarttır. Milletimizden sabır bekliyoruz. Bu tedbirlerin daha fazla artmasını istemiyorsan bu kurallara harfiyen uymamış gerekmektedir.
Bu süreci en kısa sürede en az hasarla atlattığımızda aydınlık bir gelecek bekliyor. Türkiye bu süreci atlatacak güce sahiptir. Rehavete kapılmadan atacağımız her adım bizi bu durumdan uzaklaştıracaktır. Lütfen evde kalalım. Bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak verelim.
BÜYÜKŞEHİR OLAN 30 İL HANGİLERİ?
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik." dedi.
Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yaptığı basın açıklamasında, dünyanın tamamını etkisi altına alan Kovid-19 hastalığının giderek yaygınlaştığını ve giderek daha çok can aldığını söyledi.
Küresel düzeyde hasta sayısının 600 bine, ölü sayısının 27 bine yaklaştığını, büyük felaketin herkesle birlikte Türkiye'yi de etkilediğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ülkemizde bugün itibarıyla 5 bin 698 tespit edilmiş toplam vaka ve 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 344 iken bunların 42'si iyileşmiştir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız."
"REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu hususların da asla akıldan çıkarılmamasını isteyerek, şunları kaydetti:
"Rehavete kapılmayacağız. Karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. Çünkü bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımın bu hastalığın açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız. Diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirlerini alacak.
Ücretli çalışanlardan esnaf ve sanatkarlara kadar her kesimi kapsayan istihdamın korunmasını merkeze alan pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu kapsamda ilk etapta 100 milyar liranın üzerinde bir ekonomik destek programı hazırladık. Meclisimiz de bu programın hayata geçmesi için gereken mevzuat değişikliğini yaptı. İşsizlik fonunu güçlendirerek, çalışanlarımızı ve ilave kaynak aktarmak suretiyle kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkarımızı destekliyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkararak bu kesime yeni bir nefes daha aldırdık. Ayrıca emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesini ödeme tarihini de nisan başına çektik. İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık. Aynı amaçla telafi çalışma süresini azalttık. Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye 1000'er lira nakit desteği veriyoruz."
Erdoğan, üretimin ve ihracatın devamının en önemli öncelikleri olduğunu dile getirerek, "Bunun için sanayici ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri de hayata geçirdik. Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz. Yaşlılarımızı hastalıktan korumak için aldığımız tedbirleri onlara karşı saygısızlığın bahanesi haline dönüştürenlere de müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımıza nasıl gözümüz gibi bakıyorsak büyüklerimize de aynı ihtimamı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
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