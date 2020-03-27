Gıdada sorun çıkmaz

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin gıda tedariğiyle ilgili problemi olmadığını belirterek, "Türkiye 18 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Kendi kendine yeten bir ülke. Domateste fazlamız var. Balıkta fazlamız var" dedi.
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin gıda tedariğiyle ilgili problemi olmadığını belirterek, "Türkiye 18 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Kendi kendine yeten bir ülke. Domateste fazlamız var. Balıkta fazlamız var" dedi.
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