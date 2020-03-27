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    • Ekonomi
    • 27.03.2020 Gazete
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    Gıdada sorun çıkmaz

    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin gıda tedariğiyle ilgili problemi olmadığını belirterek, "Türkiye 18 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Kendi kendine yeten bir ülke. Domateste fazlamız var. Balıkta fazlamız var" dedi.

    Gıdada sorun çıkmaz
    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin gıda tedariğiyle ilgili problemi olmadığını belirterek, "Türkiye 18 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Kendi kendine yeten bir ülke. Domateste fazlamız var. Balıkta fazlamız var" dedi.

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