Çalışma saatleri çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır. Teması en aza indirmeliyiz. Yayılmayı önlemeliyiz. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmeliyiz. Bilim Kurulu'nun 83 milyon için önerdiği tedbirler var.

Alınan tavsiyeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettim. Ne kadar çok dikkat edersek o kadar kısa sürede üstesinden geleceğiz. Mücadelede gönlünü ortaya oyan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Son 24 saat 7533 test yapıldı 17 can kaybımız ile hayatın kaybeden sayısı 92 olmuştur. Toplam vaka sayısı 5 bin 698 olmuştur. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu oldu.

33 YAŞINDAKİ DİLEK HAYATINI NASIL KAYBETTİ?

33 yaşında kaybettiğimiz vatandaşımızla ilgili; ilk gördüğümüz vakalarda bir aileden bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek. Yurt dışı temaslı genç, babası ve amcası 60 yaş üstende yoğun bakımda tedavi edildi. Bütün taramaları yaparak bunu tespit ettik. Ailede ya da yakın çevrede bir üçüncü hasta daha oldu. Bir özel hastanede tedavisi devam eden bu hastanın muhasebe işlemleri için genel durumu iyi olan taşıcı olan kişi yakının muhasebe için hayatını kaybeden hastamızla temas ediyor. Hayatını kaybeden hatamız 5-6 yaşından beridir kronik hastalıkları olan, tedavi süreci geçiren ve direnci düşük bir hastamızdı. Bu hastamız hayatını kaybetmeden önce başka bir özel hastaneye gidiyor. Orada temasa geçtiği bir hastamız da hayatını kaybediyor. Bu hastalığı getiren kişi ise hayatta.

Herkesin kendisini izole ederek geçici yaşam sağlamasını istiyoruz.