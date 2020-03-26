Aldığı maaşla geçinemeyen bazı emeklilerin çift maaş alma hakkı bulunuyor. Bu kapsama kimler giriyor? Şartları neler? Kime ne kadar ödeme yapılabiliyor? Yaşamını yitiren anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Hem eşten hem de anne ve babadan ayrı ayrı maaş almak mümkün mü? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır. Bazı durumlarda ise üç maaş alınabilir. Yine eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan kadın emekli, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmektedir. Bu durumda üç maaş hakkı kazanmış oluyor
HEM BABADAN HEM EŞTEN EMEKLİ MAAŞI ALINIR MI?
Soru: Babam 4/c'den emekli memurdu. Annem ev hanımı ve hiçbir geliri yok. Babamı yakın zamanda kaybettik. Annemin babası Bağ-Kur emeklisi idi. Onu 1997 yılında kaybettik. Annem hem eşinden hem de babasından aylık alabilir mi?
Cevap: Annenizin eşi (babanız) Emekli Sandığı, babası (dedeniz) Bağ-Kur emeklisi olduğundan, annenize babasından da aylık bağlanır. Diğer bir deyişle, anneniz hem eşinden hem babasından aylık alabilir.
ÇİFT EMEKLİ MAAŞI KİMLER ALABİLİR?
İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır. Bazı durumlarda ise üç maaş alınabilir. Yine eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan kadın emekli, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmektedir. Bu durumda üç maaş hakkı kazanmış oluyor.
Yetim maaşından faydalanabilmek için medeni hal büyük önem taşımaktadır. Kız çocukları yaşları kaç olursa olsun
– Bekâr, dul veya boşanmış
– Çalışmıyor
– Kendi sigortalılıklarından dolayı aylık almıyorlarsa
– Anne veya babalarının vefatı sonrası yetim maaşı alabilirler.
Anne veya babanın ölümü sonrası bağlanacak maaşlardan biri Emekli Sandığı kapsamında ise kız çocuklarına her iki aylık da tam ödenmektedir. Erkek çocuklarına ise öğrenim görmemeleri durumunda 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri durumunda 20 yaşını, yüksek öğrenim görmeleri durumunda ise 25 yaşını doldurana kadar veriliyor. 25 yaş sonrası ölüm aylığı hakkı bitiyor.
* Anne-babanın ölümü 30 Eylül 2008 tarihinden sonra ise;
– Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.
– Her ikisi Bağ-Kur'lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.
– Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.
– Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,
– Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.
– Anne, babadan biri Bağ-Kur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.
*Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;
– İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.
– İkisi de Bağ-Kur'lu ise yüksek olan maaş bağlanır.
– İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.
– Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.
*Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;
– Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.
– İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.
– İkisi de Bağ-Kur'lu ise tek maaş ödenir.
– İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.
EMEKLİ AYLIĞI KESNTİSİ NASIL SORGULANIR?
kli aylığınızda bir kesinti yaşandıysa yukarIda saydığımız nedenlerden birini veya daha fazlasını taşıyorsunuzdur. Peki emekli aylıklarındaki kesintileri nasıl sorgulayacaksınız? 4A, 4B ya da 4c emeklilerinin kolaylıkla sorgulama yapabilmesi için e-devlet Kapısını kullanmaları yeterlidir. İşte bu sorgulama esnasında izlemeniz gereken adımlar.
– Öncelikle e-devlet kapısında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu girin.
– Ardından hizmetler bölümünden hangi sigorta tipinden emekli olduysanız onun kesinti sorgulama hizmetini bulup sorgulamaya başlayabilirsiniz.
Size kolaylık sağlaması adına bu sayfaların linkleri;
4A (SSK): https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-kesintileri
4B (Bağ-Kur): https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-ayligi-kesintileri
4C (Emekli Sandığı): https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-kesintileri
Bu linklerden birine bastıktan sonra gerçekleştirmeniz gereken işlemler aynı.
– Eğer e-devlet kapısına kısa bir süre önce giriş yaptıysanız hemen sorgulama sayfasına girecekseniz. Ancak giriş yapmadıysanız önce kimlik doğrulama (giriş yapma) sayfasına yönlendirileceksiniz.
– Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.
– E-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.
– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.
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