DÜNYA GENELİ

Son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 470 bini geçti. Gün sonuna kadar yeni açıklanacak rakamlarla vakaların 500 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Ölü sayısı ise 21 bini geçti. Virüsten kurtulanların sayısı ise 114 bin oldu.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 7 bin 503'e yükselirken; vaka sayısı da 74 bin 386'ya çıktı. İtalya'daki vaka sayısı, virüsün ortaya çıktığı Çin'e yaklaştı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 77'YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 77'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 27 bin 17'ye çıktığını bildirdi.