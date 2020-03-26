KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 334,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 334,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 334,90 liradan, 2 bin 206 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 227 liradan, 304,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 308,50 liradan, 2 bin 155 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 175 liradan, bin 78 liradan alınan Yarım Ziynet bin 88 liradan ve 539 liradan alınan Çeyrek Ziynet 544 liradan satıldı.

ALTININ KİLOGRAMI 333 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 329 bin 800 lira, en yüksek 335 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 333 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 264 milyon 28 bin 436,68 lira, işlem miktarı ise 792 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 269 milyon 302 bin 946,27 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.