26 Mart anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın yükselişte, gram altın 335 TL'yi gördü!

Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 547,00 lira, Cumhuriyet altını 2.239,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 336,70 liradan işlem gördü. Peki, 26 Mart anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 336,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 547,00 lira, Cumhuriyet altını 2.239,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 336,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 334 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 334 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 332 bin lira, en yüksek 336 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 334 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 80 milyon 676 bin 330,78 lira, işlem miktarı ise 243 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 116 milyon 345 bin 306,31 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve VakıfBank şeklinde sıralandı.
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