İşte Saraç'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Dünyadaki üniversite sıralamalarında ilk 100'de bulunan ülkelerin net bir yöntem bulamadığı günlerdeyiz. Dünya genelinde 150'den farklı ülke üniversiteleri kapattı. Büyük ölçüde belirsizlik hakim. Böyle bir ortamda toplumun bütün katmanlarının etkilendiği ortada. AB gibi küresel projelerin anlamını kaybettiği bu süreçte akademilerin etkilenmemesi söz konusu olamaz. Bize düşen bu süreci en az zararla atlatmaktır.

Bugün YÖK Genel Kurulu'nda bazı kararlar aldık. Bu sene bahar dönemini uzaktan eğitim ve dijital eğitimle sürdürmeye karar verdik. Bu dersler yaz aylarında tamamlanacak. Olağanüstü süreci yönetmeye çalışıyoruz. Kampüslerde gerekli olmadıkça öğrenci bulunmaması en doğru olandır. Dünya iki ay önceki dünya değildir. Gençlerimizin de beklenti ve talepleri bu çerçevede olmalıdır. Bu süreçte örgün eğitime ara vermek zorundayız. Bu yeni durumu kabullenmek zorundayız. Bu uygulamalarda önemli olan sizlerin sağlığıdır.