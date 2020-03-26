AVANS KONUSU GÜNDEMDE

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenler için talepte bulunmaları halinde 6 bin 972 lira avans veriliyor. Bu imkanın aynısı mevcut emekliler için de yapılması gündemde yerini aldı. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için, aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.