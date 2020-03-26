2020 Dikey Geçiş Sınavı ertelenecek mi? Korona virüs nedeniyle DGS tarihinde değişiklik yapılacak mı? İşte 2020 DGS başvuru ve sınav tarihi ile Dikey Geçiş hakkında son bilgiler. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
DGS ERTELENDİ Mİ?
DGS'nin ertelendiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin belirlediği tarihe göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020'de yapılacak. Sınav süresi ise 150 dakika olacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler
Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.
Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.
HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?
YKS oturumları 25 Temmuz ve 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 3 Mayıs'ta yapılacak.
4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
12 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 17 Mayıs'a ertelendi.
18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs'ta yapılacak.
19 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs'ta olacak.
26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 20 Eylül'e alındı.
3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.
20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ise 16 Ağustos'a ertelendi.
KİMLER DGS'YE GİREBİLİR?
Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.
ÖSYM NEDİR?
ÖSYM, yüksek öğretim programlarında okumak isteyen öğrencilerin bilgi düzeylerini ve okumak istedikleri yüksek öğretim programına yeterliliklerini ölçen sınavları hazırlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kurumudur. ÖSYM; Yüksek öğretim Kuruluna bağlı okulların seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütür. Yüksek öğretim Kuruluna bağlı olarak çalışan bir kuruluştur. 19 Kasım 1974'de kurulmuştur.
ÖSYM NE İŞE YARAR?
Yüksek öğretimde okumak isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından hazırlanan Yüksek Öğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına girerek istedikleri yüksek öğretim bölümünde okuyabilirler. ÖSYM ne iş yapar sorusunun cevabı Yüksek öğretim Kanunun 10. Maddesinde belirtilmiştir. Yüksek öğretim kurulunun istediği şartlar içerisinde yüksek öğretim kurumlarına öğrenci alınması ile ilgili sınavları hazırlamak, yapmak ve bu sınavların sonuçları neticesinde öğrenci yerleştirme işlerini yapmak olarak belirtilmiştir. Yüksek öğretime geçiş sınavı (YGS), lisans yerleştirme sınavı (LYS) , akademik lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES), yabancı dil sınavı (YDS) ve kamu personeli seçme sınavı (KPSS) gibi sınavları hazırlama ve yapma yetkisi vardır.
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