Ziraat Katılım Bankası'ndan her türlü ihtiyaca tüketici kredisi sabit faiz oranlarıyla verilecek. Bu bağlamda öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri bu kredilerden yararlanabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle oluşan nakit ihtiyaçları da bu vesileyle karşılanacak.
ZİRAAT KATILIM BANKASI TÜKETİCİ KREDİSİ
3 ay ile 60 ay arasında vade seçenekleri,
5 bin TL'ye kadar kredi imkanı,
Aylık yüzde 1,05 sabit faiz oranı,
Bireysel kredi ürünlerini kullanan kişiler için hayat sigortası imkanı bulunmaktadır.
TÜKETİCİ KREDİSİNE KAMPANYA KOŞULLARI
Ziraat Katılım Bankası'nın sağlamış olduğu düşük miktarlı nakit ihtiyaçları için kullandırılan tüketici kredisinde bazı kampanya koşulları bulunmaktadır. Tüketici kredisine başvuracak olan vatandaşlar için kampanya koşulları aşağıdaki gibidir:
Krediden faydalanacak olan vatandaşlardan şahıs ya da maddi teminat alınmaktadır.
Bireysel kredi kullanan vatandaşlara hayat sigortası ürünü sunulmaktadır.
Ziraat Katılım Bankası uygulanacak olan faiz oranlarını müşterinin kredi notu, ödeme performansı gibi durumlara göre değişiklik yapabilmektedir.
Ziraat Bankası kredi başvurusunda şubede kişiye göre değişen belgeleri isteme hakkına sahiptir.