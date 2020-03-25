TÜKETİCİ KREDİSİNE KAMPANYA KOŞULLARI

Ziraat Katılım Bankası'nın sağlamış olduğu düşük miktarlı nakit ihtiyaçları için kullandırılan tüketici kredisinde bazı kampanya koşulları bulunmaktadır. Tüketici kredisine başvuracak olan vatandaşlar için kampanya koşulları aşağıdaki gibidir:

Krediden faydalanacak olan vatandaşlardan şahıs ya da maddi teminat alınmaktadır.

Bireysel kredi kullanan vatandaşlara hayat sigortası ürünü sunulmaktadır.

Ziraat Katılım Bankası uygulanacak olan faiz oranlarını müşterinin kredi notu, ödeme performansı gibi durumlara göre değişiklik yapabilmektedir.

Ziraat Bankası kredi başvurusunda şubede kişiye göre değişen belgeleri isteme hakkına sahiptir.