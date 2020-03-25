Ziraat Katılım Bankası 60 ay vade sabit faiz oranıyla tüketici kredisi müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

TÜKETİCİ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ziraat Bankası'nın sağlamış olduğu tüketici kredisine şubeye gitmeden başvurulmuş olsa da başvurunun onaylanması halinde bazı belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak bu belgeleri teslim etmek için yine şubeye gidilmesine gerek yoktur. Kurye aracılığı ile de teslim edilebilecek olan bu belgeler ise aşağıdaki gibidir:

Başvuru formu,

Kimlik kartı, sürücü belgesi ya da pasaport fotokopisi,

Maaşlı çalışanlar için gelir belgesi, maaş bordrosu ve aylık gelirde herhangi bir kesinti olup olmadığına dair belge,

Serbest meslek çalışanları için vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi,

Tüzel kişiler için bilanço örneği, ticaret sicil gazetesi,

Çiftçiler için çiftçilik belgesi.

Şubede istenebilecek diğer belgeler.