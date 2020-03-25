BAŞKAN ERDOĞAN KARARI BİLİM KURULUNA BIRAKTI

Milli Eğitim Bakanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile okul tatili meselesini görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun kararının Bilim Kurulu 'nun önerilerine göre alınması gerektiğini söyledi.

LGS VE YKS ERTELENECEK Mİ?

Liselere ve Üniversitelere giriş sınavı ile ilgili konuşan Bakan Selçuk, " LGS MEB ile ilgili, YKS ÖSYM ile ilgili. MEB'in ilgisi hangi konulardan sınav yapılacak konusu ile ilgili. Bu konuda da bizim paketimiz hazır. LGS ile ilgili öğrencilerimizin neye ihtiyaçları olduğuna bakıyoruz. Yüz yüze işlenen konular neyse onlardan soru soracağımızı söyleyerek, ki sınav tarihimiz belli olursa -bizim ertelemek gibi bir niyetimiz yok- sınava giren 12. ve 8. sınıf öğrencilerine bir şey söylemek isterim. Sınav senesinde olmayan öğrenciler MEB'in konularını izliyor. Sınav senesinde olan öğrencilerimiz sınavın içinde çıkması muhtemel konularla ilgili içeriklerle karşılaşacaklar. Bu nedenle EBA'yı takibi ihmal etmesinler." dedi.