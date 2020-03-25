En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk düzenleme hakkında bilgilendirmede bulundu. Milyonlarca emekli konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Emeklilere yönelik zam düzenlemesinden, maaşı bin 500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin SSK ve Bağ- Kur emeklisi yararlanacak. Bin 500 liranın altındaki maaşlar bin 500 liraya tamamlanacak. Emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak. Eğer yasa hızla çıkarsa, kapsamdaki emekliler 17-28 Nisan tarihleri arasında ödemelerini ceplerine koyacak. Ayrıca emekli bayram ikramiyesinin Nisan ayının ilk haftasında ödenmeye başlanması bekleniyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı:Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz.''