Okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil edildi? sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüsteki son durumu ve okulların tatil olup olmayacağına dair açıklamalarda bulunuyor. Peki, 25 Mart MEB tatil açıklaması var mı? İşte yapılan son dakika açıklamaları
OKULLAR TATİL Mİ? OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL EDİLDİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uygulama bir tatil değildir, eğitim devam ediyor. Uzaktan eğitimde çocuklarımız derslerinden geri kalmamalı. Birazdan Milli Eğitim Bakanımız açıklayacak; okullara verilen ara uzatılacak." şeklinde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bütün anneler-babalar müsterih olsun. Her türlü senaryoya hazırız. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığı bizler için çok önemli. Bizler Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini alarak bu kararları veriyor. Yine ortaklaşa bir kararla 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim devam edecek." şeklinde konuştu.
BAKAN ZİYA SELÇUK: ÇOCUKLARIMIZIN FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIĞI ÖNEMLİ
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bütün anneler-babalar müsterih olsun. Her türlü senaryoya hazırız. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığı bizler için çok önemli. Bizler Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini alarak bu kararları veriyor. Yine ortaklaşa bir kararla 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim devam edecek." şeklinde konuştu.
Bakan Selçuk "Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevduat derse giren öğretmenlerimizin ücret alması konusunda çok açık. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR!
ÖSYM tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla sınav tarihleri güncellendi.
Tam 9 sınav ertelenirken, liste şöyle:
- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının(2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,
- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
MEB ERTELENEN SINAVLAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.
Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.
Bakan Selçuk, "25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik" diye konuştu.
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)
Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Epidemiyoloji)
Prof. Dr. Tevfik Özlü (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)
Prof. Dr. Ayşegül Füsun Eyüboğlu (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları)
Prof. Dr. Recep Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Firdevs Aktaş (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-Emekli)
Prof. Dr. Serhat Ünal (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Yeşim Taşova (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Hasan Tezer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)
Doç. Dr. Şebnem Erdinç (Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Aydın Yılmaz (Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Göğüs Hastalıkları)
Prof. Dr. Rahmet Güner (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Canan Ağalar (Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)
Prof. Dr. Akın Kaya (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları)
Prof. Dr. İlhami Çelik (Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Levent Yamanel (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları)
Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz (İstanbul Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Mehmet Doğanay (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu (Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu)
Doktor Ayla Aydın (Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı)
Ali Göktepe (Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı)
Prof. Dr. Selçuk Kılıç (Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı)
Cemil Güneş (Hukuk Müşaviri)
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