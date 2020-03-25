BAKAN ZİYA SELÇUK: ÇOCUKLARIMIZIN FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bütün anneler-babalar müsterih olsun. Her türlü senaryoya hazırız. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığı bizler için çok önemli. Bizler Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini alarak bu kararları veriyor. Yine ortaklaşa bir kararla 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim devam edecek." şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk "Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevduat derse giren öğretmenlerimizin ücret alması konusunda çok açık. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.