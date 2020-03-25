Türkiye koronavirüs tablosu nasıl açılır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün kameralar karşısında Koronavirüs önlemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bu anlamda Türkiye'deki koronavirüs hastalarıyla ilgili hazırladığı tabloyu paylaştı. Tabloda günlük yapılan test sayıları yer alacak. Vatandaşlar corona tablosuna ulaşmak için araştırma yapmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vaka ve karantina sayılarını gösterecek tablonun artık resmi sitede yer alacağını açıkladı. İşte Türkiye koronavirüs tablosu nasıl açılır? Hazırlanan Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısının 1872, yoğun bakım hasta sayısının 136, entübe hasta sayısının 102, iyileşen kişi sayısının ise 26 olduğu açıklandı.
Mehmet Öz'den korkutan koronavirüs açıklaması!
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, birkaç ay içinde 17 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs'e ilişkin olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Çin'den tüm dünyaya yayılan ve 20 bin insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kovid-19 salgınına istisnasız herkesin yakalanacağını ifade eden Prof. Dr. Öz, aşının da çare olmayacağını söyledi.
"İSTİSNASIZ HEPİMİZ YAKALANACAĞIZ"
"Yeni tip koronavirüse ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi" diyen dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz, aşı çalışmalarına ilişkin, "Aşısı bulunsa bile mutasyona her uğradığında aşı işlevini kaybedecek. Grip aşıları da öyledir. Sizi sadece geçmiş senelerin grip virüslerinden korur. Yenilerinden değil. Yani tam koruma sağlamaz. Tam koruma her zaman için bağışıklık sisteminizdir" dedi.
"BELKİ BİRÇOĞUMUZ YAKALANDI BİLE AMA FARK ETMEDİ"
Mehmet Öz, insan vücudunun bu virüslere karşı bağışıklık kazandığını belirterek şöyle devam etti: Sadede gelirsem, dediğim gibi hepimiz bu virüse yakalanacağız. Hatta belki birçoğumuz yakalandı bile ama fark etmedi.
Ve hatta hastalığı da atlattı. Vücudu virüsle yaşamaya çoktan alıştı ya da virüs o vücutta yaşayamadı ve başka konaklara geçti.
VÜCUT DİRENCİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?
Virüslere karşı vücut direncine dikkati çeken Dr. Öz, "Vücut direncini güçlendirmek için ne yapmak gerekiyor?" deyip bağışıklık sistemi güçlendirmek için şu önerilerde bulundu:
- Öncelik vücut direnci. Spor ve hareket. Sonrası beslenme. Özellikle meyve sebzeler ile daha spesifik şeyler, mesela sarımsak, yoğurt, kefir, yeşil çay vb.
- Sonrası ise besin takviyeleri. Özellikle c vitamini, çinko, beta glukanlar (1.3 ve 1.6) ve kara mürver ekstresi.
- Meyve sebzeler ve takviyeler eğer kendinize de dikkat ederseniz bu kışı atlatmanızı sağlayabilir. Çünkü bağışıklık sistemini çok dirençli hale getiriyorlar.
"KENDİNİZİ KARANTİNAYA ALIN"
Son olarak Doktor Öz, "Kendinizi karantinaya alın. Virüsle en geç temas edenler en şanslıları olacak. Hijyen. Olabildiğince temizliğe dikkat edin" önerilerinde bulundu.
Koronavirüs teşhisinde yeni gelişme!
Waterloo Üniversitesi'nden Linda Wang, Alexander Wong ve Kanada merkezli yapay zeka şirketi DarwinAI, COVID-Net ismi verilen bir yapay zeka geliştirdi. Koronavirüs testi için gereken kitler günlerdir kullanılıyor ve bu kitler binlerce insanın koronavirüse yakalıp yakalanmadığına dair doktorların kesin teşhisler koymalarını sağlıyor.
Ülkemizde de son olarak Çin'den gelen hızlı test kitleri kullanılmaya başlandı ve test süreçleri hızlandı. Fakat birçok ülke hala koronavirüsün kesin teşhisini koyabilmek için 12 saate varan sürelerde beklemek zorunda kalıyor. Bu da süreci oldukça yavaşlatıyor. Bu duruma el koyan Waterloo Üniversitesi'nden Linda Wang, Alexander Wong ve Kanadalı yapay zeka şirketi DarwinAI ile işbirliği yaptı ve koronavirüs testlerini hızlandıracak çok önemli bir adım attı.
BU YAPAY ZEKA KORONAVİRÜSÜ TEŞHİS EDEBİLİYOR
Linda Wang, Alexander Wong ve DarwinAI şirketi, koronavirüs teşhisi koyabilecek bir yapay zeka geliştirdi. Yapay zekaya COVID-Net ismi veren geliştiriciler, COVID-Net'in geliştirilmesi için çok detaylı bir analiz yaptı. Viral ve bakteriyel enfeksiyon geçiren binlerce hastanın toplamda 5.941 adet röntgen görüntüsünü toplayan geliştiriciler, bu verileri COVID-Net'in veritabanına yükledi. Bu büyük özverinin sonucunda COVID-Net, veri tabanındaki bu verilerden yola çıkarak sadece akciğer röntgenlerini inceledi ve koronavirüs teşhisi koyabildi.
GELİŞTİRİCİLER HERKESİ DESTEĞE ÇAĞIRDI
DarwinAI'nin CEO'su Sheldon Fernandez'e göre COVID-Net henüz tıbbi olarak kullanılacak durumda değil. Hala da geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Bu anlamda şirketin CEO'su dünya çapındaki tüm yapay zeka araştırmacılarını COVID-Net için çalışmaya çağırıyor. Geliştiriciler, çalışmalara katılmak isteyen araştırmacıların işini kolaylaştırmak için veritabanında bulunan ve uzun çalışmaların bir ürünü olan veri kitini de herhangi bir ücret talep etmeden tüm araştırmacıların kullanımına sunuyor. Yani onlar bir nevi 'nerede olursanız olun, yaptığımız çalışmadan yola çıkarak Dünya'yı koronavirüsten hep birlikte kurtaralım' diyorlar.
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