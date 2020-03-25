Sağlık çalışanlarına 5GB internet hediye

Genel Müdürü Murat Erkan, Coronavirüs günlerinde devam eden evde eğitim ve evde iş hayatı için verdikleri destekleri sürdürdüklerini belirterek, "Sağlık çalışanı Turkcelliler'in hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsizve 500 dakika konuşma tanımlamak için çalışmalarımıza başladık" dedi. Evde eğitimi, evde iş hayatını kesintisiz devam ettirecek teknolojilerinin şu an devrede olduğunu, bu sayede de gönül rahatlığıyladiyebildiklerini söyleyen Erkan, teknik olarak tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.