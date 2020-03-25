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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 Gazete
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    Sağlık çalışanlarına 5GB hediye

    TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, Coronavirüs günlerinde devam eden evde eğitim ve evde iş hayatı için verdikleri destekleri sürdürdüklerini belirterek, "Sağlık çalışanı Turkcelliler'in hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5GB ve 500 dakika konuşma tanımlamak için çalışmalarımıza başladık" dedi.

    Sağlık çalışanlarına 5GB internet hediye
    TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, Coronavirüs günlerinde devam eden evde eğitim ve evde iş hayatı için verdikleri destekleri sürdürdüklerini belirterek, "Sağlık çalışanı Turkcelliler'in hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlamak için çalışmalarımıza başladık" dedi. Evde eğitimi, evde iş hayatını kesintisiz devam ettirecek teknolojilerinin şu an devrede olduğunu, bu sayede de gönül rahatlığıyla "Evde hayat var" diyebildiklerini söyleyen Erkan, teknik olarak tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

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