Sağlık Bakanlığı 1600 ebe alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı ebe alımı başvuruları başlıyor. Bakanlık üzerinden yapılan açıklamada ilk etapta 18 bin personel alımı yapılacağı ve KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile işlem olacağı belirtildi. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 1600 ebe alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını açıkladı. Koca, "Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak." dedi.