PTT'den emekli maaşı alacaklara ödenen promosyon tutarı ne kadardır? PTT 2020 yılı promosyon ücretlerini açıkladı. İşte PTT'nin emekli vatandaşlara sunduğu promosyon ücretleri. Emekli vatandaşların maaşlarını PTT aracıyla almaları halinde emeklilere ödenecek promosyon miktarları da belli oldu. PTT resmi internet sitesinde 2020 yılında başlayarak 3 yıl sürecek olan süreçte verilecek olan promosyon ücretleri ve ek kampanyalarını açıkladı.
BAŞVURU SONRASI 3 GÜNDE ÖDENECEK
PTT 'den yapılan açıklamada, başvuru yapan emeklilerin promosyon ödemelerinin 3 gün içinde ödeneceğine yer veridi. açıklamada, "PTT'ye promosyon başvurusu yapan emekli hak sahiplerine ücretleri, başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde peşin olarak yapılacağını ifade eden Gülten, "2020-2023 yıllarını kapsayan yeni dönem promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı 1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL, aylığı 1500 ve 2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL, aylığı 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak" dedi." ifadelerine yer verildi.
"PTT'DEKİ MAAŞ PROMOSYONLARI HESABA OTOMATİK YATIYOR"
Turhan, emekli vatandaşların evlerinden çıkmadan veya PTT'ye gelmelerine gerek kalmadan PTT'deki maaş promosyonlarının hesaplarına otomatik yatırıldığını anımsatarak, "Böylece emeklilerimiz maaşlarını ve promosyonlarını 4 bine yakın PTT ATM'si ile 14 bin kamu bankalarının ATM'lerinden sıra beklemeden kolaylıkla alabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.
"HİZMETLER ONLİNE VERİLMEYE BAŞLANDI"
Kovid-19 salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir kısım hizmetlerin e-Devlet üzerinden bir kısım hizmetlerin ise telefonla verilmeye başlandığını anlatan Turhan, "Kovid-19'un yayılmasının yavaşlatılması için bakanlığıma bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ile kuruluşlarca internet üzerinden ve telefon aracılığıyla verilen hizmetlere yenilerini de ekledik. Bu yeni hizmetler de e-Devlet Kapısı üzerinden veriliyor. Bazı hizmetlerimiz de internet sitelerinden online yapılmaya başladı." diye konuştu.
Turhan, PTT AŞ tarafından kurumsal ve bireysel her türlü talep, şikayet ve önerilerinin alınması, ilgili birimlere aktarılması, ilgili birimlerden gelen sonuçların iç ve dış müşterilere aktarılmasının sağlanması amacıyla telefon hizmeti verilmeye başlandığını belirterek, 444 6 788 numaralı telefondan çağrı merkezi hizmetlerinin sunulduğunu söyledi.
Aralarında elektronik haberleşme hizmetleri, kargo işlemleri, PTT Bank gibi işlemlerin yanı sıra firmalar tarafından yapılan kara yolu taşımacılığı, denizcilik gibi hizmetlerin internet üzerinden verildiğini ifade eden Turhan, ''Kovid-19 salgınının etkisini azaltana kadar vatandaşların korunması için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz.'' dedi.
PTT 2020 yılı zamlı promosyon ödemeleri
PTT emeklilere yapacağı promosyon ödemelerinin kamu bankaları yani Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'la aynı olduğu belli oldu. Bu kapsamda maaşını PTT'den alan veya maaşını PTT'ye taşıyacak olan emekliler maaş oranlarına göre açıklanan promosyon ödemelerini alabilecek. Ödemeler maaş arttıkça yenilenecek.
Maaşı 1500 TL'nin altında olan emekliler için PTT promosyon ödemesi
Aylık emekli maaşı 1500 TL ve altında olan vatandaşlar maaşların PTT'den almaları halinde 500 TL promosyon ödemesi alacak. Bu promosyon ödemeleri 3 yıl boyunca geçerli olacaktır. Dul ve yetimler emekli promosyon ödemelerinde hak oranlarına göre ödeme alacaklar.
Maaşı 1500 TL ile 2000 TL arasında olan emekliler için PTT promosyon ödemesi
Aylık emekli maaşı 1500 ila 2500 TL arasında olan vatandaşlar maaşlarını PTT'den almaları halinde 625 TL promosyon ödemesi alacak. Dul ve yetimlerin yine maaş oranlarına göre ödemelerini alacak.
Maaşı 2500 TL'nin üzerinde olan emekliler için promosyon ödemesi
Aylık emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlar maaşlarını PTT'den almaları halinde 750 TL promosyon ödemesi alacak.
PTT'den emekli maaşı alanlara ek avantajlar
PTT maaşlarını 3 yıl boyunca kendilerinden alma sözü veren emeklilere ek avantajlar da sağlayacak. Bu avantajların başında bankacılık işlemleri sırasında alınacak işlem ücretlerinde olacak. PTT maaşlarını kurumdan alan emeklilere kargo, havale gibi işlemlerde %20 oranında indirim sağlayacak. PTT 2020 yılı promosyon başvurusu Emekli maaşını PTT'ye taşımak isteyenler PTT şubelerine veya PTT Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilirler.
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