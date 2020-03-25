SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Ertelenen sınavlarla ilgili de konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl, bunların hepsini biliyorum. O yüzden prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek tabi koşullar uygun olursa... Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin bir video paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmede ise gündemdeki konu, okullara uygulanan tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı oldu.

Bakan Selçuk, "Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olup olmayacağı konusunda müsaadeniz olursa Bilim Kurulu ile görüşüp bu tatili uzatmak isteriz. Sizin talimatınız ne olur?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilim Kurulu'nun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de. Ama eğer Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım. Ama 'bir hafta yeter' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var. Çözeriz onu da." dedi.