Okul tatili uzayacak mı? Okul tatili uzuyor mu son dakika açıklamaları için gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi tatil kararı bekliyor. Peki, okul tatili son durum nedir? Nisan ayında gerçekleştirilecek ara tatil bir hafta öne çekilmiş ve okullar bir hafta tatil edilmişti. Böylelikle öğrencilere 2 hafta tatil verilmişti. 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sistemi ile uzaktan eğitim alınmaya başlandı. Peki, okullar Pazartesi açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Öğrenci ve velilerin merakla beklediği sorunun yanıtının Bilim Kurulu toplantısı sonrası verilmesi bekleniyor. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katılacak?
OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?
Henüz toplantıdan bir karar açıklanmadı. Okulların tatilinin uzaması kararı halinde haberimizden öğrenebileceksiniz.
TATİL KARARI ELE ALINACAK
Okul tatilinin devam edip etmeyeceği bugün yapılacak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak. Saat 13.30'da başlayacak toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Toplantının bitiminde saat 19.15'te iki bakan ortak basın toplantısı ile alınan kararı açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile video konferansla yapılan görüşmede, "Bilim Kurulu, 'Uzatılmasında fayda var' diyorsa uzatılsın" demişti
CUMA GÜNÜ SONA ERİYOR
Geçtiğimiz hafta başlayan okul tatili 27 Mart 2020 günü sona eriyor. Okul tatilinin uzamaması durumunda okullar 30 Mart 2020 Pazartesi günü açılacak.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağıyla ilgili olarak "Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs. bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?
Ertelenen sınavlarla ilgili de konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl, bunların hepsini biliyorum. O yüzden prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek tabi koşullar uygun olursa... Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık" diye konuştu.
ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin bir video paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmede ise gündemdeki konu, okullara uygulanan tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı oldu.
Bakan Selçuk, "Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olup olmayacağı konusunda müsaadeniz olursa Bilim Kurulu ile görüşüp bu tatili uzatmak isteriz. Sizin talimatınız ne olur?" diye sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilim Kurulu'nun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de. Ama eğer Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım. Ama 'bir hafta yeter' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var. Çözeriz onu da." dedi.
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