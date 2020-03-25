Başkan Erdoğan Bilim Kurulu'na bırakmıştı

Milli Eğitim Bakanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile okul tatili meselesini görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun kararının Bilim Kurulu 'nun önerilerine göre alınması gerektiğini söyledi.

Abdülkadir Selvi Duyurdu! Okulların kapalı kalma süresi kesin olarak uzuyor!

Bilim Kurulu toplantısından ilk bilgilerde gelmeye başladı. Abdülkadir Selvi yaptığı açıklama "Okulların kapalı kalma süresi kesin olarak uzuyor" açıklaması yaptı. Selvi yaptığı açıklama "" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir araya gelecek. Asıl gündem okulların kapalı kalma süresi. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Bilim Kurulu yetkilileriyle görüştüm. Okulların kapalı kalma süresi kesin olarak uzuyor. Belli olmayan tek şey ise ikinci bir emre kadar mı uzayacak, yoksa sadece bir hafta süreyle mi uzatılacak? Bu da Koronavirüs Bilim Kurulu ile yapılacak toplantıdan sonra netleşecek." açıklaması yaptı.