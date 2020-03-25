Noter PTT bugün açık mı? 25 Mart Noter PTT çalışma saatleri nedir?

PTT ve noter bugün açık mı? Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altın alması ile birçok kişi hayatını kaybetti. Virüsün Türkiye'de de görülmesi sağlık önlemlerinin arttırılmasına neden oldu. Birçok iş yeri geçici olarak faaliyeti durdurdu. PTT ve noter'de işi olan çoğu kişi bugün PTT ve noter açık mı? sorusunu arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. Peki, PTT ve noter bugün açık mı? 25 Mart PTT, noter çalışma saatleri! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde nöbet sistemine geçildiğini, noterliklerin dönüşümlü hizmet vereceğini açıkladı, hastalık belirtisi olanların izolasyon tedbirini ihlal etmesinin suç olduğunu söyledi.