KYK borçları siliniyor mu? KYK borç affı var mı? KYK borçlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin gelişmeler bu borca sahip olan kişiler tarafından sorgulanıyor. Üniversite döneminde KYK kredisi alan ve daha sonra bu krediyi ödemek durumunda kalan vatandaşlar, KYK kredi borçlarının silinmesini talep ediyor. Peki, KYK borçları siliniyor mu? KYK kredi borçları ertelendi mi? Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını vermişti. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" demişti.
KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?
Korona virüsü nedeniyle okullar 1 hafta tatil verdi. Son alınan kararlara göre de bankalara borcu olanlar 6 ay boyunca borç erteleme işlemini gerçekleştirebilir. Bu açıklamaların ardından KYK borcu bulunan milyonlarca kişi, KYK ile ilgili bir yapılandırmanın olup olmayacağını merak etmeye başladı. Ödeme işleminde zorluk yaşanması nedeniyle KYK borçlarında da erteleme işlemi yapılması beklenmektedir. Ancak henüz net bir açıklama yapılmamış hatta konu henüz gündeme gelmemiştir. Virüs için alınan önlemler her gün artmaktadır. Vaka sayısında da artış gözüktüğü için KYK borçlarının da ertelenme durumu oluşabilir.
İŞYERLERİ ÜCRETSİZ İZİN VERDİ
Koronavirüs'ü nedeniyle birçok yer kapatıldı. Geçici olarak kapatma kararının alınmasının ardından on binlerce kişi işsiz kaldı. Hem işsiz kalan hem de maaş alamayacak olan bu vatandaşlardan çoğu , işsizlik maaşı şartlarını da henüz taşımıyor.
Bu sıkıntıların üst üste gelmesi sonrası bunlara bir de KYK borç taksitleri eklendi.
ERTELENSİN BEKLENTİSİ
Birçok genç, KYK borçlarını Koronavirüs'ü nedeniyle işsiz kaldığı için ödeyemiyor. Gençlerin bir kısmı, Koronavirüs'ü tehlikesi geçene ve işe başlayana kadar KYK borç taksitlerinin ertelenmesini istiyor.
KYK BORÇ ERTELEME NASIL YAPILIR?
KYK borçları erteleme işlemi yapılırsa bu işlem e-devlet üzerinden gerçekleşecektir. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. KYK Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Borç erteleme talebi yazarak sayfaya tıklayın. Sayfanın sağ üst köşesinde Yeni Başvuru kısmı yer almaktadır. O kısma tıklayarak borç erteleme talebinde bulunabilirsiniz. Sizden iletişim bilgileriniz ve borç erteleme talep türünüz istenecektir. Bu istenilen yerleri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlayınız.
Bilgilerinizi girdikten sonra devam et kısmına tıklayınız. Başvurunuz bu şekilde tamamlanmış ve sistem içerisine gönderilmiş olacaktır. KYK borçlarınızı, iflas nedeniyle, sağlık sorunları nedeniyle veya işsizlik nedeniyle 1 yıl sonraya ertelemeniz mümkün. KYK borcunuzun süresi henüz başlamamışsa, ödemelerinizi zamanında yapmaya özen gösterin. Bu kişilerin ödemelerini erteleyebilmek için işsiz olması, sağlık sorununun olması veya yüksek lisans ile doktora eğitimi alması gerekmektedir.
KYK Borç Erteleme İşlemi Üniversite öğrencileri okurken devletten geri ödemeli olacak şekilde burs alabilmektedir. Bu KYK kredisini daha sonra ödemek zorunda olan öğrenciler, işsizlik, sağlık durumu ve lisansüstü eğitime devam gibi nedenlerden dolayı borçlarını erteleyebilirler. Borcunuzu ertelemek istiyorsanız bu işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet sistemi üzerine giriş yaptıktan sonra borç erteleme talebinde bulunabilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.